Se devi viaggiare in aereo non c’è momento migliore di questo: che cosa si è inventata per te Ryanair

Vuoi viaggiare in aereo? Allora approfitta subito dell’ultima promo lanciata da Ryanair. È semplicemente geniale, risparmio garantito

Con l’estate che è ormai arrivata, è tempo di organizzare le proprie vacanze estive. C’è chi opta per il mare, chi per la montagna e chi per un’appassionante avventura in capitali europee o città d’arte italiane. Prima di tutto, è importante scegliere il mezzo di trasporto con il quale muoversi per arrivare a destinazione. Dalla macchina al treno, passando per il pullman e l’aereo: tutte soluzioni più o meno comode e soprattutto costose.

L’aereo rimane la scelta preferita, per la sua comodità e le tempistiche ridotte per arrivare a destinazione. Ma spesso i costi potrebbero essere proibitivi, soprattutto nei periodi dove ci si sposta di più e quando non ci sono promozioni da poter sfruttare. Ora però, Ryanair ha deciso di lanciare un’offerta a dir poco pazzesca. Approfittane subito e potrai godere di costi mai così bassi.

Ryanair, l’offerta per viaggiare pagando pochissimo

Questo è uno dei momenti migliori dell’anno per cercare promozioni utili per viaggiare in aereo. Siamo agli sgoccioli per l’organizzazione delle vacanze estive, ed ecco perché le compagnie aeree puntano a lanciare offerte last minute per attirare il maggior numero di clienti. È anche il caso di Ryanair, che nei giorni scorsi ha messo a disposizione alcuni sconti pazzeschi.

In particolare, fino allo scorso 13 luglio c’era un’offerta per dare la possibilità agli utenti di volare a partire dal mese di agosto. Con voli a costi che partivano da 24,99 euro a biglietto. Per esempio, le offerte riguardavano viaggi andata e ritorno per la Sardegna. Magari per chi vuole godersi le bellezze storiche dell’entroterra, oppure il meraviglioso mare che l’isola sarda ha da offrire.

Stesso discorso per chi invece decide di spostarsi in Sicilia, con Catania e Palermo che sono due delle mete più amate ed apprezzate in assoluto. Anche in questo caso, sono stati lanciati sconti imperdibili su decine di voli. Senza dimenticare chi invece vuole scappare dal caldo e godersi la montagna. Ryanair ha proposto diversi voli per Orio Al Serio, così da dare la possibilità ai viaggiatori di andare al fresco nelle bellezze che la Lombardia e le regioni limitrofe hanno da offrire.

O anche più semplicemente per andare in città come Milano e Verona, da sempre mete apprezzate dai turisti e che offrono una serie di attrazioni per giovani e adulti. Se non siete riusciti ad approfittarne, continuate a controllare il sito della compagnia aerea low cost perché sono previsti ulteriori sconti nei prossimi giorni.