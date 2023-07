Non è la persona che fa per te? Se noti questi segnali è ora di lasciarlo

Alcuni segnali potrebbero aiutare a capire se il proprio partner sia o meno la persona giusta: ecco quali sono per non sbagliare

Alcune volte ci si ritrova inglobati in una relazione dalla quale non si riesce a venire fuori, a causa di alcune indecisioni.

Sì, perché l’amore c’è, ma non si ha la certezza che il proprio partner sia quello giusto. Ci sono troppi alti e bassi e una certa tensione, eppure non si riescono a mettere insieme i pezzi per costruire il puzzle della verità che possa effettivamente appurare che l’altra non sia la persona più adatta per noi.

Eppure alcuni segnali potrebbero essere davvero rivelatori, andando a scavare in quella che nel profondo potrebbe essere una dura realtà da digerire.

Essere quasi sempre discordanti non è un segno positivo, inoltre chi ci vuole cambiare non è la persona giusta

Avere delle preferenze e tendere per l’opposto rispetto al partner in fatto di gusti può essere un modo per scoprire cose nuove. Ad esempio lo sport preferito, cimentarsi in quello dell’altro unisce e fa sì che si possa sperimentare un qualcosa di nuovo, che magari finisce con l’appassionarci.

Quando, però, si hanno pareri completamente contrastanti sulla vita o comunque su alcuni aspetti essenziali della coppia ci si può trovare in netta difficoltà. Esempi (delicatissimi)? La scelta di voler convolare a nozze o volere figli. Vien da sé si tratti di aspetti in cui avere idee diametralmente opposte non unisce, bensì potrebbe dividere, se uno dei due non scendesse a compromessi.

Non è l’uomo o la donna giusta quando il tuo lui o lei vuole a tutti i costi cambiarti. Va bene dover limare alcune parti del proprio carattere, ma cambiare completamente atteggiamento e/o modus operandi per l’altro può essere veramente deleterio per la propria personalità. Chi ama è colui che è innamorato della persona che ha di fianco, non per quella che potrebbe essere.

Assenza, gelosia morbosa, egocentricità

Quando il proprio partner è sempre assente, distante e non ha la minima idea di come si svolga la giornata dell’altro. Quando evita di comunicare e sembra pensare solo ai propri interessi, di sicuro non è la persona giusta.

Un altro aspetto deleterio è quando ci trova al cospetto di qualcuno che vuole a tutti i costi possederci, senza tollerare la minima interazione con il mondo. Questo sussiste quando si ha una gelosia morbosa. Non è un atteggiamento sano che proviene da una persona che tiene al proprio partner.

Infine, ci sono quelle tipologie di partner che brillano di luce propria e che mettono sempre la propria persona al centro di tutto, andando a togliere spazio all’altro membro della coppia, mettendosi in mostra e sminuendo l’operato proprio del partner. Anche in questo caso la risposta è: “No, non si tratta della persona giusta!”.