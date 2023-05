Rosalinda Cannavò, è suo il costume più elegante dell’estate: è boom di like su Instagram

Incantevole, elegante e super sensuale Rosalinda Cannavò si mostra in costume e manda il web totalmente in delirio, fan impazziti.

Con la sua straordinaria bellezza e la sua sensualità da vendere Rosalinda Cannavò ha catturato come sempre l’attenzione dei suoi affezionati e tantissimi fan. Questi tutte le volte che la vedono non capiscono più nulla e non possono fare a meno di riempirla di apprezzamenti e like.

Oltre ad essere un’attrice molto apprezzata la splendida siciliana è anche un’influencer molto seguita, sul suo profilo Instagram conta 632mila follower. Questi la sostengono ogni giorno e le dimostrano il loro affetto, lei li tiene sempre aggiornati in merito alla sua quotidianità. In passato ha vissuto momenti davvero delicati e difficili a causa dell’anoressia, oggi però sta benissimo ed è in forma smagliante.

Nel 2020 Rosalinda Cannavò ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, dove si è messa a nudo e ha permesso al pubblico di conoscerla meglio. Durante il suo percorso Gabriel Garko ha trovato il coraggio di entrare nella casa per fare coming out e ha rivelato che la loro storia d’amore era finta. Nella casa ha anche trovato l’amore con Andrea Zenga, ad oggi i due si mostrano sempre più innamorati e complici.

Rosalinda Cannavò in costume è uno spettacolo, eleganza e sensualità fanno impazzire i fan

Nei giorni scorsi la meravigliosa attrice ha pubblicato un post che ha fatto perdere la testa a tutti coloro che la seguono e la amano, infatti ha fatto il pieno di complimenti e like.

Il post la ritrae con addosso un costume nero intero mentre è sdraiata a bordo piscina. La sua espressione è seducente e travolgente ma ad infuocare il web sono state le sue fantastiche forme. Nella didascalia ha chiesto ai suoi seguaci se sono già pronti per le loro vacanze estive e ha svelato di aver fatto scorta di beachwear. Ai fan ha poi fatto sapere che il costume che indossa fa parte parte della sua capsule x Shein.

Il suo è il costume più elegante dell’estate e i suoi follower non hanno perso occasione per farle notare quanto sia stupenda e super sensuale. Come sempre mostra un corpo pazzesco ed è bella da togliere il fiato, all’altezza del décolleté la scollatura è generosa e ciò che si intravede ha infiammato il web. Rosalinda Cannavò è davvero incantevole, anche questa volta ha conquistato praticamente tutti con il suo fascino e il suo fisico da urlo, i fan la adorano.