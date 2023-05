Dolce della nonna facilissimo, senza glutine e con 5 ingredienti: l’antica ricetta torna in auge

Il dessert si prepara con soli 5 ingredienti e in pochissimo tempo, non ha glutine ed è davvero delizioso, questa antica ricetta piacerà a tutti.

Si tratta di una ricetta molto antica che di sicuro apprezzerai non poco dopo averla provata. Con soli 5 ingredienti e con estrema facilità potrai preparare un dolce davvero buonissimo che conquisterà il tuo palato e quello dei tuoi ospiti.

Questo semplicissimo dessert ha origini medievali, realizzato dalle suore nei conventi. La sua preparazione è davvero semplicissima, infatti è una ricetta alla portata di tutti, anche di coloro che non sono molto bravi nella realizzazione dei dolci. Il suo sapore è molto delicato e piace praticamente a tutti, anche i più piccoli lo adorano.

Il suo nome è manjar blanco, in Italia però è più comunemente noto come biancomangiare. Oltre ad essere molto buono è anche economico e si prepara in pochissimo tempo. Inoltre, può essere gustato anche dai celiaci perché non contiene glutine. Questa versione è molto semplice ma puoi anche arricchirla con l’aggiunta di biscotti, pezzetti di cioccolato e altro ancora.

Dolce antico e senza glutine con soli 5 ingredienti, preparalo così e farà impazzire tutti

Dopo averlo portato in tavola questo antico dolce farà venire a tutti l’acquolina in bocca e conquisterà al primo assaggio. Devi assolutamente provarlo.

Sono questi gli ingredienti che ti occorrono per preparare un dolce squisito senza glutine:

1 litro di latte

200 gr di zucchero

200 gr di farina di riso

miele

2 bastoncini di cannella + q.b. in polvere per decorare

Procedimento: