Veronica Peparini, la foto del suo primo figlio su Instagram: bello come i genitori

Veronica Peparini è incinta di due gemelle, ma avete mai visto il suo primo figlio? La foto sui social vi conquisterà, è bello come i genitori!

Nelle ultime ore sul web non si fa altro che parlare della gravidanza di Veronica Peparini. La coreografa ed ex maestra di ballo di Amici è incinta del suo compagno Andreas Muller, conosciuto proprio nel talent di canale 5, quando lui era un allievo e lei la sua insegnante. I due hanno ben 25 anni di differenza, ma questo non ha mai ostacolato il loro amore, che va avanti da circa 6 anni.

Andreas e Veronica convivono dal 2020 e si sono sempre mostrati felici e sereni sui social, dove condividono diversi momenti della loro vita quotidiana. Spesso li vediamo ballare insieme, visto che sono entrambi dei favolosi ballerini, e non mancano anche foto e video dei loro momenti a casa da soli o con i figli di Veronica.

La coreografa, che ha lavorato nella sua carriera con artisti del calibro di Ricky Martin, Kylie Minogue e tanti altri, ha infatti già due figli nati dal matrimonio con il ballerino Fabrizio Prolli. La secondogenita Olivia si è esibita una volta anche ad Amici, precisamente nel 2021, quando ha partecipato a una coreografia della ballerina Giulia Stabile, poi vincitrice di quella edizione.

Ma cosa sappiamo invece del primo figlio di Veronica? L’avete mai visto? L’immagine pubblicata da sua mamma sui social vi lascerà a bocca aperta: è davvero un bellissimo ragazzo, proprio come i genitori!

Avete mai visto il primo figlio di Veronica Peparini? Bello come i genitori, lo scatto pubblicato dalla coreografa vi lascerà senza parole

Veronica Peparini ha da poco scoperto di essere incinta di due gemelle e lo ha annunciato insieme al suo compagno Andreas Muller a Verissimo. Davanti a Silvia Toffanin la coppia si è emozionata e ha raccontato il lungo percorso prima della gioia della gravidanza, arrivata ora che Veronica ha 52 anni e Andreas 27.

Nel corso dell’interivista i due hanno parlato anche del loro amore e del fatto che la differenza d’età non sia mai stata un problema. Andreas, inoltre, ha un ottimo rapporto anche con i figli che la Peparini ha avuto dal precedente matrimonio con Fabrizio Prolli: Olivia, la più piccola, e Daniele, che oggi ha 16 anni. Lo avete mai visto?

Veronica ha postato di recente una foto di suo figlio, lasciando tutti a bocca aperta. “Niente, lui…”, ha scritto l’ex maestra di Amici come didascalia dello scatto. Daniele è davvero stupendo e somiglia molto ai suoi genitori, che sono entrambi molto belli. Inutile dire che la foto ha ottenuto una vera e propria valanga di like e commenti, e tanti hanno sottolineato la bellezza di Daniele.

Qualcuno ha scritto che sembra un attore, altri hanno addirittura azzardato un paragone con il fascinosissimo Timothee Chalamet. In effetti gli elementi ci sono tutti, perché Daniele ha un viso molto bello e una grande eleganza. Del resto, con due genitori così, era difficile immaginarsi qualcosa di diverso!