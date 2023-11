Dayane Mello bollente alla Spa: il costume è ridottissimo, fan in delirio – FOTO

Dayane Mello sempre in forma smagliante, la modella si rilassa alla Spa e mette in mostra un costume striminzito: applausi per lei

È un momento davvero particolare, quello attuale, come sappiamo, per la super modella Dayane Mello. La bellezza italo brasiliana è più che mai sotto le luci dei riflettori e sta raccogliendo applausi a scena aperta.

Sta riscuotendo grande successo infatti il libro da lei scritto, “La bambina che dormiva sempre con la luce accesa“. Una autobiografia in cui Dayane racconta i suoi successi e la sua scalata nel mondo della moda, ma anche i lati più inediti e nascosti del suo carattere, aneddoti di vita, le difficoltà vissute e le fragilità che possono riguardare anche i personaggi del mondo dei vip che siamo abituati a pensare come sempre al top, sorridenti e senza alcun problema.

Di tutto questo, Dayane ha parlato anche nella recente intervista a ‘Verissimo’ su Canale 5, negli studi di Silvia Toffanin. Un’intervista che naturalmente i suoi tanti fan hanno seguito con molto interesse. Nel corso degli anni, del resto, Dayane, che oltre a essere una modella di successo è anche una showgirl televisiva, si è fatta apprezzare per il suo carattere tramite i vari programmi cui ha partecipato, soprattutto i reality show come il GF VIP.

Dayane Mello, bikini striminzito: silhouette stratosferica

Tra i suoi svariati impegni, con shooting fotografici che lasciano sempre il segno, Dayane è solita pubblicare sui social anche momenti di vita privata. Sul suo profilo Instagram da oltre un milione di follower condivide scatti da urlo in ogni occasione.

Eccola infatti in una giornata alla Spa mentre si rilassa, esibendo, manco a dirlo, una forma fisica praticamente perfetta, come è sua abitudine. Silhouette clamorosa in costume, con forme sinuose e avvolgenti, a partire dalla scollatura per finire con fianchi pericolosissimi e gambe chilometriche. Dayane fa sognare e la reazione dei fan non si fa attendere. Like compulsivi a più non posso e una lunga serie di complimenti per omaggiarne la bellezza, il fascino e la sensualità: “Sei di una bellezza disarmante”, “Sei semplicemente divina”, “Una meraviglia”, “Pazzesca”, “Che costume, una favola”. La 34enne non passa proprio mai inosservata e ci mette pochissimo ad accendere la passione di tutti.