Cristina Chiabotto, avete mai visto la casa dell’ex Miss Italia? Gli interni sono meravigliosi

Cristina Chiabotto, ecco dove si trova la casa dell’ex Miss Italia: tutti i dettagli e le curiosità che lasciano senza parole

Una delle donne tra le più belle che si è aggiudicata la vittoria di uno dei concorsi più importanti d’Italia è lei, Cristina Chiabotto. Molti sono curiosi di scoprire alcuni dettagli circa l’abitazione dove la donna trascorre il tempo libero con la sua famiglia: ve lo sveleremo noi nel corso del nostro articolo.

Dopo essersi aggiudicata nel 2004 la fascia di Miss Italia, la bella Cristina viene scelta nel ruolo di fatina nel noto show Lo Zecchino d’Oro e, successivamente, la donna parteciperà a numerosi programmi e spot pubblicitari tra cui quello dell’acqua Rocchetta.

Inoltre, la ricordiamo anche come concorrente a Ballando con le stelle e nel ruolo di conduttrice in Wind Music Awards e I Menù di Giallo Zafferano. Circa la vita sentimentale, è stata legata a Fabio Fulco, un noto attore dal 2005 al 2017, un amore nato negli studi di Ballando con le stelle. Oggi, invece, è legata al manager Marco Roscio e ha trovato di nuovo la felicità.

In molti sono curiosi di scoprire dettagli circa la vita quotidiana della donna, ma soprattutto dove trascorre le sue giornate lontane dai riflettori. Oggi, vi illustreremo dettagli sulla sua abitazione.

Cristina Chiabotto, ecco dove abita l’ex Miss Italia

La bellissima Cristina Chiabotto ha sempre stregato il suo pubblico con la sua bellezza disarmante e il suo fascino. In molti, però, sono sempre stati curiosi di scoprire qualche dettaglio in più circa la vita privata della conduttrice ma soprattutto sulla sua bellissima dimora che rispecchia, sicuramente, la sua personalità.

La casa di Cristina si trova a Torino, dove insieme a suo marito Marco ha costruito il nido d’amore, elegante, dal design unico e da tocchi davvero irresistibili.

La dimora potrebbe essere definita un tempio della luce, proprio per le loro ampie vetrate che riflettono le luci che rendono le stanze molto luminose.

Circa il living, la donna ama le candele tra film e buona musica. Non possono mancare oggetti come quadri e vasi decorativi. Uno dei luoghi tra i più amati dalla Chiabotto è il bagno e l’ampia vasca che serve alla donna per rilassarsi lasciando fuori ogni preoccupazione.