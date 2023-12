Brutte notizie per gli utenti Instagram: pochi giorni prima che questa funzione sparisca

Brutte notizie in arrivo per tutti gli utenti di Instagram. Tra pochi giorni questa funzione sparirà da tutti gli smartphone.

Sono in arrivo tante novità per tutti gli utenti di Instagram. L’applicazione torna ad aggiornarsi ma stavolta priverà tutti gli user di una funzione. Infatti mancano pochi giorni prima che questa sparisca completamente. Ma di quale si tratta?

Tra i social network più diffusi e popolari del pianeta è impossibile non menzionare Instagram, applicazione del gruppo Meta. Nel corso degli anni la piattaforma è stata costretta ad evolversi anche per la nuova concorrenza rappresentata da avversari nuovi del calibro di TikTok. Proprio quest’ultimo durante la pandemia ha avuto un boost di popolarità diventando il principale rivale di Instagram. In anni recenti, la piattaforma cinese è anche riuscita a rafforzare il suo dominio nel settore.

Per questo motivo Instagram ha iniziato ad evolversi sviluppando diverse funzioni per rendere l’applicazione sempre più moderna. In tal senso sempre si menzionano i Reels, vale a dire i video brevi aggiunti all’interno di Esplora. Adesso però il social è pronto a rimuovere una funzione, in controtendenza rispetto quanto successo nel corso dell’ultimo anno.

Instagram, rimossa una funzione per tutti gli utenti: cosa cambia

Meta rimuoverà presto una funzione che consente di chattare con gli amici di Facebook su Instagram. A partire dalla metà di dicembre, l’azienda scollegherà l’integrazione tra le piattaforme, aggiunta nel 2020. Non ha fornito una ragione specifica ma, come suggerisce 9to5Google, evitare conseguenze normative nell’UE sembra essere un motivo logico.

Annunciata nel 2019, l’integrazione facoltativa tra le piattaforme è diventata operativa un anno dopo, offuscando i confini tra due dei servizi più popolari dell’azienda. All’epoca la VP di Messenger, Loredena Crisan, ha affermato: “Proprio come oggi puoi parlare con un account Gmail se hai un account Yahoo, questi account potranno parlarsi attraverso il protocollo condiviso che è Messenger”.

Meta afferma che una volta che arriverà la metà di dicembre 2023, non sarà più possibile avviare nuove chat o chiamate con gli amici di Facebook da Instagram. Se un utente ha conversazioni esistenti con account Facebook su Instagram, diventeranno solo di lettura. Inoltre i profili Facebook non potranno più vedere lo stato di attività o visualizzare le ricevute di lettura.

Infine, le eventuali chat esistenti con account Facebook non si sposteranno nella casella di posta su nessuna delle due piattaforme. L’UE ha progettato il suo storico Digital Markets Act, approvato nel 2022, come deterrente contro i titolari di piattaforme che acquisiscono un potere di monopolio (o qualcosa di simile).

Se un’azienda supera una soglia di ricavi e la Commissione europea ritiene che la piattaforma sia eccessivamente dominante, può infliggere una multa massima del 10% del suo fatturato globale totale dell’anno precedente. Date le possibili sanzioni previste da questa legge, Meta potrebbe aver accolto i segnali del cambiamento e ritenuto che la funzione di messaggistica incrociata tra Instagram e Facebook non valesse il rischio.