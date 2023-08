Quando l’eleganza è più sensuale della nudità, il look di Camila Giorgi conquista tutti

Camila Giorgi lascia il segno con sensualità ed eleganza da urlo, look fantastico per la tennista azzurra e tanti applausi

È una presenza, la sua, che non passa mai inosservata. In questi anni, tra le sportive italiane, si è segnalata per le sue imprese in campo ma anche al di fuori, con una bellezza da applausi. Camila Giorgi non è mai banale.

È un periodo, sportivamente parlando, non proprio ottimale per lei. La tennista maceratese come sempre ha grande talento ma risente di alti e bassi che non le consentono mai il salto definitivo verso l’eccellenza. Anche in questo 2023, ha alternato buoni risultati a momenti negativi. A febbraio ha vinto il torneo WTA 250 di Merida, quarto successo in carriera nel circuito, a giugno era arrivata a Wimbledon sull’onda di una semifinale a Eastbourne battendo anche avversarie più quotate, ma da allora ha abbandonato piuttosto presto i tabelloni dei tornei in cui è stata impegnata.

Adesso, di fronte a lei, la sfida degli Us Open, che parte subito in salita: nel primo turno dovrà affrontare la numero 3 del mondo Jessica Pegula. Impegno sulla carta davvero proibitivo, per l’attuale numero 52 della classifica mondiale. Il finale di stagione dovrebbe comunque consentirle di scalare posizioni, visto che lo scorso anno, dopo Flushing Meadows, interruppe l’annata per infortunio ripresentandosi in campo solo a gennaio.

Nel frattempo, sui social è sempre molto attiva e non a caso su Instagram ha un seguito in crescendo, con oltre 725 mila follower. Sotto i suoi scatti, si sommano complimenti e critiche, per chi ritiene che forse ogni tanto sia un po’ troppo orientata a ciò che accade lontano dal campo. Ma gli ammiratori restano in maggioranza.

Camila Giorgi, il kimono a fiori la rende più bella che mai: applausi dagli ammiratori su Instagram

E anche questa volta, Camila offre una visione di sé davvero notevole, raccogliendo consensi. Dimostrando come il suo fascino non necessiti di pose e abbigliamenti particolari per risaltare.

Con una sorta di kimono floreale e una espressione dolcissima, Camila fa battere forte il cuore e riceve like e messaggi d’amore a non finire. La tennista ancora una volta è sul pezzo e non sorprende che a livello internazionale sia tra le sportive femminili più cliccate del web.