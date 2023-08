Pier Silvio, nella prima estate senza papà arriva il gesto inaspettato di Silvia Toffanin

Un momento davvero particolare per Pier Silvio Berlusconi. La scomparsa di papà Silvio è stata tremenda, ecco il gesto a sorpresa della compagna Silvia Toffanin

Sono state settimane davvero terribili per la famiglia Berlusconi. Pier Silvio ha dovuto fare i conti con la scomparsa di papà Silvio: l’ex Premier è stato un uomo di riferimento con un rapporto stupendo instaurato tra i due. Ecco il gesto della compagna Silvia Toffanin, che da anni si è fatta apprezzare in tv alla conduzione di Verissimo ed è stata sempre al suo fianco.

Nonostante la scomparsa di papà Silvio, lo stesso Pier Silvio Berlusconi ha dovuto subito rituffarsi sul lavoro per programmare la nuova stagione televisiva sui canali Mediaset. Ha avuto poco tempo per metabolizzare a dovere il suo forte dolore. Per la sua famiglia è stata una perdita importante con papà Silvio che è stato il suo punto di riferimento totale. Gli ha insegnato di tutto, ma ora è pronto a prendere in mano le redini dell’azienda.

Pier Silvio, un’estate del tutto diversa: il legame con Silvia Toffanin

Sono state settimane intense con emozioni contrastanti vissute a mille. Ora è arrivato quel periodo dell’anno di totale relax: ecco il gesto della compagna Silvia che ha lasciato tutti senza parole. Un momento decisivo per rivoluzionare la nuova stagione televisiva.

Un’estate davvero complicata per Pier Silvio Berlusconi. Per lui è stata la prima estate trascorsa senza papà SIlvio, che è venuto a mancare lo scorso 12 giugno. Un dolore così forte che è ancora tuttora presente nella sua vita quotidiana, ma ha potuto rilassarsi insieme alla compagna di sempre, la celebre conduttrice Silvia Toffanin. I due stanno insieme da circa vent’anni, ma il fatidico ‘sì’ non è ancora arrivato. La coppia si è voluta rifugiare nella propria villa in Liguria insieme ai figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Così Pier Silvio, amministratore delegato di Mediaset, ha lavorato per la prima volta da solo senza l’aiuto del padre come rivelato dal settimanale NuovoTv. La nuova stagione televisiva è ormai alle porte dopo una rivoluzione decisa da parte dello stesso vicepresidente. Un motivo in più per tornare a fare vera informazione lasciando da parte i numerosi programmi di gossip.

Ha dovuto anche compiere scelte decisive, come l’addio di Barbara d’Urso e Belen Rodriguez, rivoluzionando il proprio palinsesto sui canali Mediaset. Non vuole più vedere eccessi nella casa del Grande Fratello: i concorrenti li deciderà direttamente lui dopo un colloquio privato.

Al suo fianco però ci saranno sempre la solita Silvia Toffanin, da anni alla conduzione storica di Verissimo, Maria De Filippi, da Amici a C’è posta per Te passando per Uomini e Donne, e Gerry Scotti. Un cambiamento totale per iniziare alla grande così la nuova stagione televisiva: dopo la scomparsa di papà Silvio, è stato un momento decisivo per prendere decisioni rivoluzionarie.