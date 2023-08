Super agile e veloce, ma questa volpe è anche tenerissima: social in delirio | Video

Una volpe tenerissima ha fatto irruzione in una casa. Agile e veloce, quando viene presa dal proprietario ha una reazione dolcissima.

Nel nostro paese possono fare irruzione nelle case solamente uccellini o cani e gatti. Oltreoceano però la situazione è ben differente e in casa potreste ritrovarvi addirittura una volpe. È proprio il caso di questo utente che se n’è ritrovata in casa una dolcissima. Dopo diversi tentativi per prenderla, riesce a incastrarla con l’animale che dopo il timore iniziale ha una reazione dolcissima.

Sono pochissimi gli esseri umani che hanno a che fare quotidianamente con le volpi, specialmente nel Vecchio Continente. Altrove però è molto semplice trovarsi dinanzi questo furbissimo animale. Partiamo col dire che le volpi sono presenti in diverse parti del mondo e in molte aree urbane sono riuscite ad adattare il loro comportamento selvatico alla città. La coo-abitazione solitamente è pacifica, con questi animali a quattro zampe che spesso si recano vicino ai cassonetti alla ricerca di cibo facile.

Nonostante ciò delle volte le volpi possono causare non pochi problemi, specie quando trovano un ambiente confortevole all’interno dei giardini delle case. Qui potrebbe capitare che queste scavino delle tane e delle volte potrebbero mettere in pericolo anche i nostri animali domestici, trasmettendo malattie. Per questo motivo quando entra nelle case è sempre meglio cacciarla. È il caso di questo utente americano che ha ripreso l’esilarante scena. Una volta che è riuscita a incastrare la volpe, questa ha avuto una reazione tenerissima.

Una volpe entra in casa, la reazione è tenerissima: il video diventa virale

Spesso i video in rete più virali sono proprio quelli con gli animali. Questo perché è scientificamente provato che specialmente gli amici a quattro zampe riescono a trasmettere emozioni positive. Spesso gli utenti si divertono guardando le reazioni più disparate del mondo animale a contatto con l’essere umano.

Questo è il caso dell’ultimo video virale che vede protagonista una volpe e un uomo che prova a fermare l’animale impazzito all’interno della sua abitazione. All’interno del contenuto, che dura poco meno di 30 secondi, si può vedere l’uomo che cerca disperatamente di fermare la volpe che ha fatto ingresso nella sua abitazione.

L’animale sentendosi minacciato inizia a fuggire per tutta la casa, ma improvvisamente si trova braccato sul divano. Così la volpe prima decide di nascondersi, ma una volta che nota che l’essere umano non ha cattive intenzioni si lascia accarezzare dolcemente. Il video è diventato viralissimo su TikTok e in poco tempo è riuscito ad accumulare oltre 1.8 milione di ‘Mi Piace’ e oltre 11mila commenti.