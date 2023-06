Hai difficoltà a digerire? Mangia questo frutto, non avrai più problemi

Non c’è bisogno di un frutto fantasioso o costoso per ottenere straordinari benefici per la nostra salute, e in particolare per la digestione…

Può aiutarci a perdere peso perché garantisce una piacevole sensazione di pienezza, è un ottimo spuntino pre o post allenamento grazie al suo apporto di nutrienti e alle proprietà energetiche, ci aiuta a digerire più e meglio di tanti medicinali in commercio, è buono e costa relativamente poco. Probabilmente avete già in casa questo prodigioso frutto, ma finora l’avete sottovalutato.

Non c’è bisogno di prodotti esotici e costosissimi per assicurarci straordinari benefici per la salute: oltre a quelli già citati, un miglioramento delle difese immunitarie, della funzione cerebrale e dell’umore. Un umile frutto giallo disponibile ovunque funge anche da rapido booster di energia e alleato per la salute del cuore, la funzione muscolare e la pressione sanguigna.

Il frutto toccasana per la digestione

“Le banane possono essere benefiche per la salute del cuore grazie al loro contenuto di potassio, che può aiutare a ridurre la pressione sanguigna“, ha detto la dott.ssa G. Sushma, dietologa di CARE Hospitals. Sono relativamente ricche di carboidrati, ma contengono anche fibre, che aiutano la digestione e possono promuovere sensazioni di pienezza. E contengono triptofano, che aiuta il corpo a produrre serotonina, un neurotrasmettitore che contribuisce alla regolazione dell’umore.

Ecco il profilo nutrizionale della banana (118 grammi): Calorie 105 grammi, Carboidrati 27, Fibre 3, Proteine 1, Grassi 0; Vitamina C 14% del valore giornaliero, Vitamina B6 20% del VG, Potassio: 9% del VG, Magnesio 8% del VG, Rame 5% del VG, Manganese 15% del VG. Un mix che assicura vari e importanti effetti benefici.

In particolare, le banane possono aiutare ad alleviare la stitichezza in virtù del loro contenuto di fibre. “La fibra solubile nelle banane assorbe acqua e aggiunge massa alle feci, facilitando il suo passaggio attraverso il sistema digestivo”, spiega la dott.ssa Sushma. “L’effetto può variare da persona a persona, ed è sempre consigliabile consumare una varietà di cibi ricchi di fibre insieme a un adeguato apporto di acqua per una salute digestiva ottimale”. Tuttavia, se si è affetti da costipazione cronica o grave, è importante consultare un operatore sanitario per una corretta valutazione.

In generale, le banane possono essere un frutto nutriente e versatile da includere in una dieta equilibrata. Tuttavia, le esigenze dietetiche individuali e le condizioni di salute possono variare, quindi è sempre meglio consultare un operatore sanitario o un dietologo professionista per una consulenza personalizzata. “Ricorda che una dieta equilibrata e varia, combinata con un’attività fisica regolare, è la chiave per mantenere una buona salute generale”, conclude la dott.ssa Sushma.