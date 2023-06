Mauro Icardi la fa vedere a tutti: il gesto più bello di sempre

Mauro Icardi continua a far parlare di sé: il gesto più bello dell’attaccante, ecco cosa fa vedere a tutti

Nelle ultime stagioni, aveva avuto più di qualche problema, in campo e fuori, finendo per essere al centro più che altro delle speculazioni di gossip. Ma il valore sul terreno di gioco di Mauro Icardi non poteva mettersi così tanto in discussione e né essere sparito del tutto. E l’attaccante argentino finalmente si è ritrovato.

In prestito dal Psg al Galatasaray, è stato protagonista della vittoria del titolo di campioni di Turchia dei giallorossi, ritrovando finalmente la sua verve realizzativa. 23 gol e 8 assist in 26 presenze totali tra campionato e coppa nazionale. Numeri che fondamentalmente non si rivedevano dai tempi dell’Inter e forse dalla prima stagione parigina. A 30 anni, l’argentino ha dimostrato di avere ancora più di qualcosa da dare al calcio internazionale.

L’esperienza in Turchia resterà isolata, il giocatore ha già provveduto a salutare tutti. Ora, il ritorno a Parigi, per capire cosa sarà del suo futuro, a un anno dalla scadenza del contratto con i francesi. I rumors di mercato tornano a vorticare attorno a lui e ancora una volta c’è l’Italia che potrebbe finire nei suoi radar. Ma prima, è il momento di godersi un po’ di meritate vacanze, come sta facendo da alcuni giorni.

Icardi, la passione con Wanda Nara esplode ancora una volta: scatto memorabile, che primo piano

E protagonista delle immagini da lui condivise sui social, dove è sempre molto attivo, non poteva non essere la sua compagna di vita, Wanda Nara. Anche con lei, le cose sono tornate ad andare per il meglio, dopo un lungo periodo piuttosto burrascoso.

In autunno, sembrava tutto finito, con la separazione al termine di una lunga crisi. Poi, il 2023 si è aperto con il ritorno a sorpresa della coppia. Di recente, c’erano state nuove voci di rottura. Ma a quanto pare, perfettamente superate anche queste. E ora, dopo un viaggio con i figli in una località naturalistica argentina, Mauro e Wanda si stanno rilassando in Brasile, a Rio de Janeiro. Con questo selfie in primo piano che ci mostra quanto siano in armonia. Oltre a evidenziare, manco a dirlo, la sensualità esplosiva di Wanda che non si smentisce proprio mai. Curve stratosferiche che anche in questa estate scateneranno gli applausi del web.