Enrico Papi, notizia a sorpresa: condurrà l’ambito programma

Mediaset ha deciso: toccherà al conduttore romano, sulla scena da anni, condurre il programma di punta. Ecco la grande novità per Enrico Papi

Un nuovo traguardo in quella che, già così, sarebbe una grande carriera televisiva per lui che è un conduttore che conosciamo da diversi lustri. Ma adesso è arrivata la notizia ed è ufficiale: Enrico Papi alla guida di uno dei programmi più amati della televisione italiana. Ecco da quando lo rivedremo in onda.

57enne originario di Roma, Enrico Papi è sulla scena fin da giovanissimo e questo sebbene sia nato in una famiglia che nulla ha a che vedere con il mondo dello spettacolo. Lui, infatti, viene indirizzato negli studi in un istituto religioso e successivamente si iscrive a Giurisprudenza, anche se interromperà gli studi proprio per intraprendere la carriera televisiva in RAI. Siamo negli anni ’80. Enrico Papi completerà gli studi solo successivamente.

Anche perché, fin dall’inizio, la carriera va a gonfie vele ed è molto intensa. Soprattutto con l’approdo a Mediaset, a metà degli anni ’90. Enrico Papi diventa ben presto uno dei volti storici di Italia 1, la rete più giovanile tra quelle Fininvest, e conduce programmi di grande impatto sul pubblico come “Sarabanda”, “Matricole & Meteore”, “La pupa e il secchione” e “La ruota della fortuna”.

In particolare, è proprio “Sarabanda” a dargli una grande celebrità, con personaggi iconici che ancora oggi ricordiamo, sebbene siano passati tantissimi anni. Da “Allegria” alla “Professora”, ma, soprattutto, “L’uomo gatto”.

Enrico Papi condurrà la storica trasmissione

Non male anche il suo intermezzo su Sky, anche se la sua vera casa è Mediaset e si vede. Al suo rientro, infatti, i vertici del colosso televisivo gli affidano la conduzione di una delle trasmissioni storiche delle reti fondate da Silvio Berlusconi, come “Scherzi a parte”. La trasmissione va molto bene e, infatti, ora Enrico Papi è pronto a condurre un altro programma su cui Mediaset punta moltissimo.

Enrico Papi, infatti, torna alle origini e sarà lui il conduttore della prossima edizione de “La pupa e il secchione”, da sempre programma su cui Mediaset punta molto. Papi, dunque, non appena finita la sua esperienza di opinionista nell’ambito de “L’isola dei famosi”, è pronto a tuffarsi in una nuova grandissima esperienza. Anzi, a rituffarsi.

Già perché fu lui, come abbiamo visto, il primo conduttore (in quel caso insieme a Federica Panicucci) del reality show. Era il lontano 2006, ma Enrico Papi non ha perso la sua verve e così, l’edizione 2023-2024 non sarà affidata a Barbara D’Urso, ma a lui. Non vediamo l’ora di sapere quali importanti novità ci riserverà questo gradito ritorno.