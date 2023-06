Inter, niente Lukaku: contatti con l’ex Juve | Affare in discesa

La trattativa per Lukaku si complica e così l’Inter sta per mettere a segno un colpo a sorpresa in attacco: chi sta per arrivare.

Una clamorosa virata. L’Inter non vuole rimanere impantanata in lunghe trattative. Vuole, invece, completare l’organico in vista della prossima stagione in tempi rapidi, per cui, viste le difficoltà per riportare a Milano l’attaccante belga Romelu Lukaku, arriva ora un cambio di strategia inaspettato.

Il Chelsea, infatti, ha per il momento respinto al mittente con una certa nettezza le richieste di prestito da parte dei nerazzurri per l’attaccante belga. Il reparto avanzato, del resto, deve essere puntellato, perché Edin Dzeko si è accasato al Fenerbahce, in Turchia, Joaquin Correa sembra essere destinato a partire e l’unico certo della permanenza appare al momento Lautaro Martinez.

Simone Inzaghi si terrebbe volentieri stretto Lukaku che, però, torna al Chelsea per fine prestito. Una formula che, anche per via delle ristrettezze economiche, l’Inter vorrebbe prolungare. Ma la trattativa si sta complicando non poco, nonostante Lukaku abbia rifiutato le sirene dell’Arabia Saudita.

Sull’attaccante belga, protagonista di una stagione difficile in avvio, ma terminata in crescendo, è piombato anche il Milan a complicare le cose. E, allora, per non perdere troppo tempo in trattative assai difficili, Beppe Marotta e lo staff di mercato dei nerazzurri avrebbero cambiato obiettivo. La trattativa è già molto ben avviata.

Nuovo obiettivo per l’Inter

È di queste ore il sorpasso dei nerazzurri nella corsa all’attaccante Marcus Thuram, figlio dell’ex difensore della Juventus, Lilian. L’attaccante francese si libera a parametro zero dal Borussia Dortmund e già questa settimana dovrebbe effettuare le visite mediche con l’Inter. Ma non è l’unico colpo della società del presidente Steven Zhang.

Consapevoli delle difficoltà per arrivare a Lukaku, i nerazzurri avrebbero virato sull’ex centravanti della Juventus, Alvaro Morata, per il ruolo di centravanti. Lo spagnolo ha vissuto ottime stagioni con la maglia bianconera, che rimarrebbe la sua prima scelta per un eventuale ritorno in Italia. Con la Juventus, infatti, Morata ha disputato 130 presenze nell’ambito di due esperienze a distanza di anni, realizzando 35 reti.

Morata, infatti, non ha mai nascosto la voglia di tornare nel nostro Paese, fatto che, quindi, potrebbe far considerare positivamente anche l’Inter. Peraltro, il contratto di Morata scade nel 2024, quindi l’Atletico Madrid, proprietario del cartellino, potrebbe non avere richieste così esose per lasciare partire il giocatore. Proprio quello che l’Inter vuole in questa fase di mercato.