Diletta Leotta, l’abito è scollatissimo e super aderente: la foto è virale in pochi minuti

Diletta Leotta super protagonista dell’estate, la foto con l’abito scollatissimo e stretto è subito virale: la conduttrice incanta ancora.

Tutti osservano con interesse l’estate di Diletta Leotta, una delle donne del mondo dello spettacolo più popolare degli ultimi anni. La conduttrice, dopo aver raggiunto la popolarità come conduttrice e giornalista sportiva, è stata eletta di diritto come icona di sensualità italiana e sui social è seguitissima; da tempo al centro di voci di gossip, negli ultimi mesi è diventata protagonista della scena con la sua gravidanza.

Dopo diverse frequentazioni e vari rumors, la Leotta sembra ora essere più felice che mai al fianco di Loris Karius, con cui presto formerà una famiglia; il pancione cresce di settimana in settimana e ormai si attende solamente il momento del parto della sua prima figlia.

Prontissima a diventare mamma (di recente ha anche lanciato un podcast, Mamma Dilettante, proprio per parlare di maternità) non manca di condividere coi suoi fan momenti della vita quotidiana, in un’estate che è già infiammata: nella nuova foto ha un abito scollatissimo e molto stretto che mette in risalto le curve e, in men che non si dica, è diventata subito virale. Eccola così, la visione come sempre lascia tutti senza fiato.

Diletta Leotta, curve in primo piano: la conduttrice incanta

Diletta Leotta si gode un momento magico della sua vita e i cuori dei fan battono ancora tutti per lei. Tra selfie e scatti in bikini, la conduttrice in gravidanza pare essere ancora più fascinosa: di recente, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una nuova foto che la vede più bella che mai indossare un abito rosa scollato e aderentissimo.

“It’s good to be in Love” scrive lei nella didascalia, pazza d’amore e di gioia direttamente a Forte dei Marmi, nota località turistica toscana. La foto mette in risalto la sua canonica chioma bionda e i suoi fantastici lineamenti, ma il primo piano è preso dal prosperoso e florido décollété, contenuto a stento dal vestito.

Il post, finito subito al centro dell’attenzione sul web, ha migliaia e migliaia di like e nei commenti si sprecano i complimenti per lei. “Io davvero penso che tu sia divina” scrive un fan, mentre un altro aggiunge esaltandola: “inarrivabile”. L’estate è ancora lunga e, anche vista la gravidanza, la Leotta continuerà ad essere assoluta protagonista, sul web e non.