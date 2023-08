Gianmarco Tamberi, la dedica romanticissima alla moglie dopo la vittoria ai Mondiali: tutti commossi

Gianmarco Tamberi ha ottenuto un’altra vittoria prestigiosa: la dedica strappalacrime alla moglie dopo l’oro ottenuto al Mondiale, ecco il messaggio

Esuberante al punto giusto, Tamberi continua così a collezionare vittorie su vittorie per scrivere la storia dell’atletica italiana. Un altro successo da urlo per l’atleta marchigiano che ha vinto la medaglia d’oro nel salto in alto ai Mondiali. La sua dedica commovente verso la moglie Chiara, ecco il messaggio.

Un’altra vittoria memorabile per l’atleta italiano, Gianmarco Tamberi, che ha vinto l’oro nel salto in alto ai Mondiali di atletica di Budapest 2023. Il marchigiano si era già laureato Campione Olimpico a Tokyo 2020, mentre nel 2016 aveva vinto l’oro per il mondiale indoor a Portland. Un successo davvero magico dopo i numerosi trionfi che ha collezionato in carriera. Per tutti è conosciuto come ‘Gimbo’: in passato aveva condiviso la medaglia d’oro con Barshim e ora è subito corso verso di lui per abbracciarlo.

Gianmarco Tamberi, il messaggio emozionante: la moglie Chiara è sempre al suo fianco

Dopo la conquista dell’oro lo stesso Tamberi si è lasciato andare ad un bacio romantico e appassionato con la sua dolce metà, la moglie Chiara Bontempi, presente già a Tokyo 2022.

All’epoca i due era soltanto fidanzati, ma poi è arrivato il grande passo. Anche lei è marchigiana, originaria di Ancona, è sempre stata vicina a suo marito. Dopo la laurea conseguita a Verona, si è divisa tra Roma e Milano per i suoi impegni lavorativi. Il loro matrimonio è stato celebrato circa un anno fa alla Villa Imperiale a Pesaro.

I due si sono conosciuti nel lontano 2009, quando erano molto giovani. Proprio poco prima di partire per le Olimpiadi di Tokyo, Tamberi ha fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata che poi è diventata sua moglie. La donna subito ha risposto di sì con un messaggio emozionante pubblicato sui social: “Non trovo le parole…L’emozione è talmente tanta che ancora non ci credo. Ti amo amore mio infinito. Ti direi di sì ogni singolo giorno”.

Pochi giorni fa è arrivato così anche la sua dedica verso la moglie: “La mia forza, la mia felicità, la mia ispirazione. La mia felicità, questo mondiale è per te amore mio”. Il loro rapporto prosegue a gonfie vele per vivere intensamente insieme ogni singolo momento ricco di felicità.