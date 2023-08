Perché i bambini che fanno sport hanno un passo in più rispetto agli altri

Fondamentale per gli adulti, lo sport è essenziale anche per i bambini. Chi lo pratica fin dalla più tenera età ha dei benefici: ecco perché

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, tutti gli adulti dovrebbero svolgere almeno 150 minuti di attività fisica moderata a settimana, tempo che raddoppia per le donne in menopausa. Muoversi è fondamentale per il benessere psico-fisico, poiché contribuisce a mantenere il peso forma, aiuta a prevenire disturbi metabolici, articolari e muscolari ed è anche un’ottima occasione di socializzazione. Se questo è valido per gli adulti, è tanto più vero per i bambini: ecco perché è così importante.

Se noi adulti colleghiamo la parola “movimento” all’attività fisica imposta, quindi alla palestra o alla corsa fuori casa, per i bambini è più semplice poiché attraverso il gioco si mantengono attivi per molte ore al giorno, attività fondamentale per la loro crescita. Fare sport, però, è diverso dal giocare in giardino e ai bambini apporta una quantità di benefici incredibile: eccoli tutti.

Tutti i benefici dello sport sui bambini

Innanzitutto, portare i bambini a fare sport impone loro delle regole, qualsiasi esse siano in relazione all’attività che svolgono: fondamentale è quindi predisporsi a seguirle nella maniera corretta e impegnarsi nell’apprenderle e nel farle proprie. Questo insegnamento, se interiorizzato in tenera età, rimarrà con loro per sempre. Inoltre, se si tratta di uno sport di squadra, devono imparare anche a relazionarsi con gli altri e ad organizzarsi, nozioni decisamente utili nella vita di tutti i giorni.

Lo sport li pone poi di fronte a degli obiettivi e gli insegna a trovare i mezzi, dentro di sé, per raggiungerli. Da un lato, gli permette di misurarsi con le proprie capacità e con i propri desideri e, dall’altro, gli consente di imparare a gestire la frustrazione del momento in cui, nonostante l’impegno, non si riesce a raggiungere quel determinato risultato.

Secondo alcune recenti ricerche, poi, fare sport di squadra da bambini aiuta a sviluppare i propri sentimenti poiché fa sentire all’interno di un gruppo, pronto a sostenere ogni suo componente nel momento di difficoltà e di necessità. Per quanto in un certo senso la squadra crea un confronto interno e possono svilupparsi anche tensioni, dall’altro lato i bambini impareranno che questa è la realtà e che solo attraverso il dialogo costruttivo e soprattutto la conoscenza di sé stessi potranno dare vita a un ambiente sano.