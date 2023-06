William riceve un commento sfacciato sull’aspetto di Kate Middleton: la sue reazione è memorabile

Il principe William ha ricevuto un commento “sfacciato” relativo alla palese avvenenza di sua moglie Kate Middleton. La sua risposta è stata epica.

Essere il marito di una donna così affascinante ed elegante come Kate Middleton deve di certo essere motivo di grande orgoglio per il principe William, che difatti si è sempre dimostrato molto soddisfatto del comportamento (sempre ligio all’etichetta reale) e dell’aspetto curatissimo della Principessa del Galles.

Capita spesso che il principe William riceva commenti sulla bellezza di sua moglie. Non molto tempo fa, una fan gli aveva fatto notare come Kate fosse sempre bellissima in ogni occasione, al che lui aveva risposto con un commento breve ma eloquente: “Lei lo è sempre”. Una situazione simile si è verificata durante l’apertura del nuovo Oak Cancer Center, nel corso della quale il principe ha incontrato diversi pazienti. E uno di essi l’ha sorpreso con una battuta su sua moglie.

William risponde così a un commento sull’aspetto della moglie Kate

William era atteso per inaugurare il nuovo centro di cure in quanto presidente del Royal Marsden, l’organizzazione di cui fa parte l’Oak Cancer Center. Il principe ha aperto in veste ufficiale il nuovo edificio e ha incontrato alcuni pazienti e alcuni membri dello staff.

Il principe ha incontrato anche un uomo e sua moglie, entrambi in cura per il cancro. La moglie dell’uomo ha riferito a William di essere molto grata per il trattamento di riguardo ricevuto al centro di cura, ma anche il marito non si è fatto sfuggire l’opportunità di parlare con il principe del Galles. Ha infatti, sbottato, generando l’imbarazzo generale: “E tua moglie non è male, ed è anche una brava signora”. Al che William, colto di sorpresa e un po’ imbarazzato, ha risposto con una risata: “Sei un tipo chiacchierone! Guarda che gli infermieri ti tengono d’occhio!”.

Al di là delle battute, il nuovo Oak Center darà una nuova speranza a molti malati di cancro in cerca di cure. A Emma Bishop, una donna di 38 anni affetta da cancro ai polmoni al quarto stadio (diagnosticatole l’anno scorso) i trattamenti hanno fatto molto bene. Grazie a una cura innovativa in ospedale, la donna (che è anche madre di due figli) è stata in grado di correre la maratona di Londra per la Royal Marsden Cancer Charity, raccogliendo ben 100.000 sterline. “Stavo morendo ed eravamo terrorizzati. Il Royal Marsden e il mio dottore [Sanjay Popat] mi hanno salvato la vita”.

Certamente un motivo di grande orgoglio per il Royal Marsden. Poco prima della partenza di William dal centro, un gruppo di bambini di un asilo nido locale è accorso per salutarlo. Ognuno di loro indossava una coroncina di carta e teneva in mano uno striscione con la scritta “Benvenuto Principe William”.