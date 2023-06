Che cos’è la regola del bacio di 6 secondi e come può cambiare tua relazione

Non tutti i baci sono uguali, e ce n’è uno in particolare che può dare una svolta alla tua relazione sentimentale: ecco tutti i dettagli.

Mai sentito parlare della “regola del bacio di 6 secondi”? Tra gli utenti di TikTok è uno dei topic più gettonati e popolari del momento. Di cosa si tratta? Proprio quello che sembra: un rituale che prevede di baciare il tuo partner per almeno 6 secondi consecutivi tutti i giorni. Leggere e provare per credere!

“Siamo sempre desiderosi di trovare scorciatoie, anche negli appuntamenti e nelle relazioni”, afferma Damona Hoffman, conduttrice di The Dates & Mates Podcast. “Le persone sono ossessionate dal bacio di 6 secondi perché sembra essere un trucco che può farci aggirare i conflitti o la mancanza di entusiasmo nella nostra relazione e darci una pillola magica per far salire alle stelle la chimica con il nostro partner“. Ma è davvero così?

Il bacio che fa la differenza

Il discorso può sembrare eccessivamente semplicistico – e certo non si tratta del modo più romantico o spontaneo per esprimere amore – ma ci sono ricerche che suggeriscono che l’escamotage del bacio di 6 secondi può effettivamente dare una spinta positiva alle relazioni.

La “regola dei 6 secondi” è stata concepita da John Gottman, terapeuta matrimoniale e familiare, autore e ricercatore che ha co-fondato il Gottman Institute con sua moglie, la psicologa clinica Julie Schwartz Gottman. Uno studio condotto da un’équipe di psicologi su 70.000 persone in 24 paesi ha rilevato che piccoli gesti quotidiani per dimostrare amore hanno un impatto importante sulla felicità e sul successo a lungo termine delle coppie.

Tutto si riduce alle attività che aumentano l’ossitocina nel cervello, dice. Baciare per almeno 6 secondi o abbracciarsi per 20 secondi innescano il rilascio di ossitocina, che aiuta le coppie a rafforzare il legame e migliorare la fiducia reciproca. Inoltre, a detta degli esperti, cambiare le routine e creare rituali di intimità può dare una marcia in più alle relazioni.

“Sono un grande fan della pratica dell’amore lento, e ciò comprende prendersi del tempo per connettersi con il partner: il bacio di 6 secondi fa entrambe le cose”, dice Hoffman. Alcuni critici sostengono però che l’idea di misurare l’esatta durata temporale di un bacio però avere l’effetto opposto a quello desiderato: rende il romanticismo teso e forzato”.

“Non vuoi mai fare qualcosa con il tuo partner per obbligo e uno svantaggio del rituale del bacio di 6 secondi è che puoi finire per ripeterlo senza sentire l’ispirazione”, dice Hoffman. “Se sei concentrato sulla misurazione dei secondi, viene meno l’obiettivo dell’esercizio“.

Anche se 6 secondi è il tempo minimo che Gottman ritiene abbia un effetto, ciò non significa che bisogna letteralmente contare fino a sei nella nostra testa prima di fermarci. Soprattutto, conclude l’esperto, è un modo per assicurarsi che le persone si connettano in modo significativo ogni giorno. Basta “rilassarsi e godersi il bacio”.