Passato e futuro non ci appartengono: scopri in questo test se sai apprezzare il presente

Apprezzare il presente senza farsi influenzare dal passato o dalla paura del futuro: è davvero la ricetta della felicità? Secondo alcuni, sì.

Ognuno di noi affronta le sfide della vita in modo completamente diverso, ma esistono degli atteggiamenti comuni: tutti pensiamo al passato, per nostalgia o per rimembrare una lezione appresa, e tutti sicuramente guardiamo al futuro, con speranza o timore.

Se però volessimo adottare una delle filosofie in auge per vivere serenamente potremmo provare a sperimentare il “qui e ora”, un modo, dicono, che funziona. E abbiamo anche un interessante test per capire se stiamo davvero applicando questa “formula della felicità” oppure no.

Non rimane che divertirsi giocando al quiz che proponiamo oggi: è semplicissimo e se siamo tra amici, parenti o colleghi ci divertiremo ancora di più. Basta scegliere uno dei cerchi rappresentati nell’immagine e poi leggere il responso.

Sei davvero capace di apprezzare il presente o ti lasci influenzare da ciò che non esiste? Scoprilo con il test

Anche senza scendere molto nel filosofico, dobbiamo ammettere che passato e presente non esistono. Il passato è qualcosa che è già accaduto, che ci ha fatto diventare quelli che siamo, ma che non si ripeterà più, nel bene o nel male. Il futuro, semplicemente, non c’è ancora e dunque tutto potrebbe accadere, e non abbiamo alcun potere di controllo.

Possiamo solamente vivere al meglio ciò che c’è oggi, anche se è più facile a dirsi che a farsi. Alcune persone, comunque, sono più propense ad adottare questo tipo di atteggiamento, mentre per altre non è così automatico. Se vogliamo scoprire a quale delle due categorie apparteniamo possiamo giocare a questo test.

Nella foto compaiono tre tipi di cerchi: dobbiamo scegliere quello che ci piace di più, d’istinto, e poi leggere il responso. Ecco cosa significano tutti e tre i cerchi.