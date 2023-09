Vite al limite, dopo il programma accade il dramma: Nowzaradan sconvolto

La protagonista indiscussa del programma Vite al Limite ha una ricaduta? I fan notano la sua instabilità dopo il programma attraverso i social

Vite a Limite, il programma di Real Time molto seguito anche in Italia, appassiona il pubblico attraverso i casi ‘limite’, appunto, proprio come racconta già il titolo del format. Persone obese con seri problemi di salute e che non riescono ad uscire dall’infinito loop di problematiche. Tra i vari casi più amati di questa edizione spicca il nome di una ragazza con alle spalle un’adolescenza molto difficile. Fin dalla tenera età ha avuto problemi gravi di sovrappeso: a soli 7 anni già pesava 120 chili. Il problema più che estetico si è rivelato seriamente dannoso per la sua salute, portandole insufficienze cardiache e problemi respiratori.

Chi ha guardato il programma ha sicuramente capito che si sta parlando di Dolly Martinez, la ragazza di 25 anni che ha preso parte allo show televisivo con un peso di 269 kg. Ad acuire il problema la sua adolescenza dolorosa, con un padre dipendente da sostanze stupefacenti e una madre che le permetteva di continuare ad avere cattive abitudini a tavola. Probabilmente questa situazione ha creato in lei tante insicurezze, tanto da farle accettare Ricky, un marito violento dal quale non riusciva ad allontanarsi, credendo di meritarsi quel trattamento. La figlia è stata presa in cura dai servizi sociali per via dell’impossibilità dei genitori di prendersi cura di lei vista la situazione di disagio familiare che vivevano.

Dolly Martinez di Vite al limite sembra essere ricascata nei guai: i fan si allarmano sulla sua situazione

Quando Dolly si è incontrata per la prima volta con il dottor Younan Nowzaradan di Vite al Limite, si era già scontrata con la madre e alla fine era tornata dal marito. Poi lo ha lasciato e si è fidanzata con un uomo di nome Philip, conosciuto in un rifugio per senzatetto. Alla fine della puntata di Vite al Limite aveva perso solo 40 kg ma è stata incoraggiata da tutti a continuare la terapia per diventare più forte mentalmente. Dopo un breve ravvicinamento con la figlia e la madre adottiva di quest’ultima, adesso i fan sostengono che Dolly Martinez si sia immischiata in una relazione a tre. Il che non sarebbe un problema se non fosse contornato dalla sua instabilità di salute.

Tutto è nato da un video pubblicato mesi fa da Dolly e Phillip e da un commento fatto dalla sua amica Cheyanne che si era detta scioccata di vedere l’uomo perché la protagonista di Vite al Limite le aveva detto che si erano lasciati. Sempre sui social numerosi commenti hanno segnalato inoltre che la donna stia con un nuovo ragazzo di nome Tyler e che in realtà stiano vivendo una relazione a tre con proprio con Phillip. Da qui, poi, la semi-scomparsa dai social: da dicembre non ci sono più aggiornamenti sulla sua salute, solo qualche selfie. Questo mistero ha fatto preoccupare le persone che la seguivano dopo aver visto il programma, ma al momento non si hanno abbastanza informazioni per capire se sia in pericolo o se abbia solamente deciso di allontanarsi dai social.