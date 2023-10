Tutti attenti ora allo stato di salute di Fedez, come fosse un papa morente

Il rapper nuovamente interessato da una complicazione in ospedale. Ecco che cosa sta succedendo e come sta

Purtroppo il famoso rapper, giudice televisivo e imprenditore, è ancora ricoverato in ospedale e le sue condizioni, almeno nelle ultime ore, hanno avuto un peggioramento.

Il famoso cantante milanese, infatti, è stato ricoverato solo qualche giorno fa e, sebbene qualcuno si aspettasse che sarebbe potuto uscire dalla struttura a breve, la sua degenza sarà ancora lunga. Ora sono moltissimi a parlare di lui, mentre c’è chi non sta rispettando le sue condizioni di salute o sta esagerando con i toni. Ecco che cosa succede.

Nuove complicazioni per Fedez: ecco come sta

Non è un periodo facile per Fedez e per la sua famiglia. Dopo le tante chiacchiere che hanno interessato l’artista, non è emersa alcuna dichiarazione direttamente dal rapper. Il silenzio è d’obbligo, soprattutto per preservare il riposo di cui l’artista – lo capiamo bene – ha parecchio bisogno. Il rapper è attualmente ricoverato presso il reparto di chirurgia del Fatebenefratelli di Milano e, secondo quanto si apprende, nelle ultime ore è stato interessato da alcune complicazioni durante la giornata di Domenica.

Nelle ultime ore, infatti, un nuovo episodio di sanguinamento ha fatto preoccupare la famiglia e i fan del cantante. La complicazione avrebbe richiesto nuovamente la necessità di tornare in sala operatoria per compire un’ulteriore operazione di sutura. Inoltre, secondo quanto si apprende da molte fonti di informazione, al rapper sarebbe stata sottoposta anche una nuova trasfusione. Le condizioni di Fedez, dunque, non sembrano particolarmente serene e in molti sono preoccupati per quello che è l’andamento del suo ricovero. Secondo quanto si apprende, infatti, il rapper non sarà dimesso nelle prossime ore e il suo ricovero in ospedale continuerà ancora. In ospedale con lui c’è sua moglie Chiara Ferragni, costretta a rientrare da Parigi dove si trovava per alcune sfilate.

Il 33enne è stato ricoverato di urgenza a causa di due ulcere addominali. Fin da subito si sono rivelate particolarmente insidiose, tanto da richiedere un’operazione immediata, oltre a ben due trasfusioni. I medici hanno infatti spiegato che quella che ha dovuto affrontare il rapper sarebbe una diretta conseguenza dell’operazione di rimozione del tumore al pancreas a cui si è dovuto sottoporre Fedez nel marzo del 2022. È stato lo stesso Massimo Falconi – chirurgo che ha operato Fedez nel 2022 – a spiegare al Corriere della Sera cosa è successo al rapper. Secondo Falconi, infatti, l’ulcera anastomica che si è verificata nell’organismo del cantante è un evento particolarmente raro.

Tuttavia, ciò può capitare soprattutto in quei soggetti che hanno dovuto affrontare interventi chirurgici delicati, come è stato per Fedez. In quel caso, ricorda il chirurgo, fu asportato un pezzo dell’intestino, oltre alla testa del pancreas e alla maggior parte del duodeno. Insomma, non un semplice raffreddore per il cantante milanese, a cui vanno i nostri auguri di pronta guarigione.