Il battesimo finisce malissimo: dieci morti, ma la conta non è finita

Terribile disastro in una chiesa durante un battesimo. I morti sono decine ma le operazioni di salvataggio non si sono ancora fermate

Una domenica terribile quella appena trascorsa. Un terribile incidente di sangue è avvenuto all’interno di una chiesa.

Un episodio che ha lasciato sconvolta l’intera comunità e di cui tutt’ora non si conosce quale sia l’effettivo – tragico – bilancio. Il drammatico incidente è avvenuto nel nordest del Messico, più precisamente a Ciudad Madero: una chiesa sarebbe interamente crollata su sé stessa. L’edificio è stato totalmente distrutto e, purtroppo, all’interno c’erano numerosi fedeli. Attualmente si contano decine di morti, ma secondo i soccorritori ci sarebbero ancora numerosi feriti e dispersi. Ecco che cosa sappiano fino ad ora.

Crolla una chiesa in Messico: decine di morti, ma il bilancio potrebbe aumentare

È di almeno 10 morti e di 20 dispersi l’attuale bilancio del terribile incidente avvenuto in Messico solo alcuni giorni fa. Era una tranquilla domenica pomeriggio e, intorno alle 14, una chiesa a Ciudad Madero è letteralmente crollata su sé stessa. Purtroppo al suo interno c’erano molte persone e questo ha portato a 10 decessi, ma circa il doppio dei dispersi. Tutto fa pensare ad un possibile peggioramento del bilancio dei decessi, mentre le operazioni di soccorso continuano in maniera incessante.

A provocare la distruzione della chiesa sarebbe stato probabilmente il crollo del soffitto. In un video si vede il momento esatto in cui avviene il disastro. Le persone al suo interno non hanno avuto il tempo di scappare e sono state travolte dalle macerie. Tra le vittime si contano purtroppo anche alcuni bambini. Al momento del crollo, infatti, nella parrocchia di Santa Cruz si stava celebrando un battesimo. Tra le vittime ufficiali ci sono cinque donne, oltre a due uomini e tre bambini piccoli. Uno di questo avrebbe solo un anno. All”interno della chiesa c’erano circa 80 persone, tutte coinvolte nel crollo.

Secondo il Segretario alla Salute dello Stato di Tamaulipas, Vicente Joel Hernandez Navarro, circa 40 persone sarebbero state trasportate in numerose strutture ospedaliere della zona. Il vescovo della diocesi di Tampico, José Armando Alvarez Cano ha parlato di “momento molto difficile” per tutta la comunità. Lo stesso prelato ha affermato che le operazioni di soccorso sono tutt’ora in corso e che attualmente ci sarebbero ancora delle persone intrappolate sotto le macerie. I Vigili del Fuoco, insieme alla Protezione Civile locale e a molti volontari, sono al lavoro incessantemente per provare a salvare il più alto numero possibile di persone.