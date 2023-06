Complicati ed anche per questo affascinanti: questi segni zodiacali sono irresistibili

Ci sono persone che sono difficili da amare e, anche per questo, sono affascinanti e irresistibili: ecco a quali segni zodiacali appartengono

Secondo molti, la semplicità è sì qualcosa di genuino, ma, allo stesso tempo, un po’ banale. Viceversa, le cose e le persone complesse e complicate, sono più interessanti e più affascinanti. Forse anche per questo determinate persone risultano spesso irresistibili: dipende anche e soprattutto dal segno zodiacale sotto cui sono nate.

È proprio così: ci sono persone che, attorno a esse, hanno un’aura di fascino e di mistero, che, anche se non sono propriamente il prototipo della bellezza, le rende molto appetibili. Questo perché, in maniera ancestrale, ciò che è complesso, ciò che a volte non capiamo ci attira in maniera incomprensibile, ma, allo stesso tempo, irrefrenabile. Vale per le cose, per i luoghi, per le situazioni. Ma vale anche e soprattutto per le persone.

Sarà capitato a tutti di infatuarsi di un bel tenebroso che non si riusciva a decifrare. O di una donna sfuggente, una femme fatale, che riusciva a colpire anche oltre la bellezza fisica. Questo perché l’attrazione è qualcosa di molto complesso. E, come in un circolo (che, attenzione, può diventare vizioso), ciò che è complesso attrae. Si tratta di doti innate, dettate spesso anche dal segno zodiacale sotto cui siamo nati.

I segni zodiacali più affascinanti

Complicati e per questo difficili da amare. Averci a che fare è un rompicapo, soprattutto quando si tratta di relazioni sentimentali: al primo posto, nel podio che andremo a creare, la Vergine. Come ben sappiamo, si tratta di uno dei segni più precisi e pignoli tra i dodici dello Zodiaco. Gli appartenenti a questa costellazione ricercano la perfezione in tutto, ma, come ben sappiamo, la perfezione non esiste. E così, i nati sotto il segno della Vergine vivranno la propria relazione con il freno a mano tirato.

A proposito di essere tenebrosi e misteriosi, ecco il segno che maggiormente incarna queste caratteristiche: lo Scorpione. Conquistatore nato, vuole prendere e difficilmente si farà prendere. Ma lo fa con una sorta di narcisismo: un po’ dà, un po’ non dà. I nati sotto il segno dello Scorpione difficilmente si lasciano andare a slanci di amore e di affetto: il primo “ti amo” potrebbero dirlo dopo un anno. O potrebbero non dirlo mai…

Infine, il Capricorno. Se avete a che fare con una persone appartenente a questa costellazione, dimenticate romanticismi e smancerie: il Capricorno è uno dei segni più pratici e pragmatici tra i dodici dello Zodiaco, quindi sarà molto più incentrato sulla propria carriera, che non sui rapporti interpersonali. Tutto ciò, evidentemente, lo rende molto sfuggente, difficile da stargli accanto e reggere il suo passo.