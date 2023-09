Tumore al seno, arrivano gli screening gratuiti: l’iniziativa che punta tutto sulla prevenzione

Purtroppo la lotta contro il tumore al seno è ancora lungi dall’essere vinta. Ecco un progetto che nel suo piccolo può fare una grande differenza.

Non si ripeterà mai abbastanza che la prevenzione è la prima arma di difesa dal tumore al seno (e da tutti i tumori in generale). Parliamo di una malattia che rappresenta una delle principali minacce per la salute femminile in Italia, con oltre 56mila nuovi casi all’anno, e che dunque richiede una costante e particolare attenzione.

Un’importante iniziativa in questo senso arriva dal McArthurGlen Group, che per il terzo anno consecutivo promuove il progetto Tour Rosa per la Salute delle Donne, una collaborazione con la Carovana della Prevenzione di Komen Italia. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Il Tour Rosa è un’iniziativa che nasce con l’obiettivo di offrire esami diagnostici completamente gratuiti per promuovere la diagnosi precoce del tumore al seno. Partito il 5 settembre scorso, il progetto si protrarrà fino al 21 del mese. Protagoniste le unità mobili di Komen Italia, che si sposteranno presso i Designer Outlet McArthurGlen di diverse città italiane: Castel Romano, Noventa di Piave, Barberino, Serravalle e La Reggia e altre ancora.

Il tutto con l’obiettivo di offrire prestazioni cliniche gratuite per la diagnosi precoce del tumore al seno. Uno sforzo congiunto, quello tra il McArthurGlen Group e Komen Italia, che dimostra un impegno costante nella lotta contro questa grave malattia.

Tutti i numeri del Tour Rosa

Gli esami diagnostici nell’ambito del Tour Rosa saranno eseguiti da medici e radiologi specializzati utilizzando apparecchiature all’avanguardia. In particolare, con la Carovana della Prevenzione sono in programma ben 650 screening gratuiti (ma solo su prenotazione) che, grazie al supporto delle Unità Mobili Komen Italia, garantiranno una diagnosi precoce e un’attenzione personalizzata a tutte le donne al di fuori della fascia di età coperta dallo screening regionale, purché non abbiano effettuato esami di prevenzione negli ultimi 12 mesi, salvo sintomi particolari o indicazioni diverse da parte di uno specialista.

Come si fa a prenotare uno screening? Basta compilare un form online, disponibile circa dieci giorni prima di ogni tappa attraverso i canali social dei cinque centri McArthurGlen e Pinko. Quest’ultima casa di moda contribuirà all’iniziativa realizzando una t-shirt speciale in edizione limitata, disponibile presso la Carovana della Prevenzione durante il Tour, il cui ricavato sarà devoluto a sostegno delle attività di Komen Italia, contribuendo così alla causa della prevenzione.

Ecco le date e le tappe presso i Designer Outlet McArthurGlen da segnare in agenda: