Kasanova sconta questi prodotti per la cucina e la casa: prezzi anche sotto i 20 euro!

Ogni giorno abbiamo bisogno in casa di tanti oggetti. Il progresso ha reso un po’ più semplice la vita dell’uomo anche in cucina o in bagno. Possiamo approfittare dei saldi di alcuni negozi come Kasanova per rinnovare il set di pentole o acquistare altro a prezzi convenienti. Ecco qualche spunto.

Rincari del carburante o degli alimenti, bollette da pagare, l’iscrizione in palestra dopo le abbuffate mettono a dura prova il bilancio familiare. Fortunatamente in alcuni periodi dell’anno ci sono offerte di vario genere e soprattutto i saldi. Possiamo quindi comprare a prezzi più bassi quelle scarpe che adocchiavamo da tempo o un nuovo cappotto.

In casa, però, c’è bisogno ogni tanto di rinnovare la biancheria, cambiare un pezzo di arredamento o di nuovi utensili in cucina. Il costo potrebbe essere alto. Ecco venirci in soccorso gli sconti.

Kasanova sconta questi prodotti per la cucina e la casa per i saldi invernali

In ogni stanza della nostra casa ci sono mobili, oggetti e accessori. Forse ormai con l’uso e il passare del tempo abbiamo la necessità di cambiarli. Qualche pezzo potremmo venderlo nei negozi on line di seconda mano e ricavarci alcuni euro. Possiamo approfittare per esempio dei saldi Kasanova per comprare qualcosa di nuovo. Gli sconti in corso riguardano la cucina, l’arredo, il tessile e molto altro. Vediamo qualche esempio.

Una padella antiaderente da 20 cm adatta a tutti i tipi di piano cottura si venderebbe al momento a 15,90 euro.

Se desideriamo una friggitrice ad aria potremmo prenderne una con un set batteria da 8 pezzi. Il prezzo sarebbe in totale di 119 euro.

Altre idee utili

Passando ad altri articoli, ci sono cuscini per vivacizzare il salotto a circa 6 euro, orologi da parete anche a 5 euro e portafoto a meno di 20 euro.

Dormire comodi è un lusso che possiamo permetterci pagando meno soldi con le offerte. Per esempio, un topper matrimoniale in memory costerebbe circa 100 euro. Kasanova propone poi i guanciali profumati. Uno si pagherebbe sui 30 euro e il secondo 19,90. Un completo letto potremmo comprarlo a 26,90 euro con i saldi.

D’inverno asciugare i panni potrebbe essere difficile se piove. Tra i vari articoli a prezzo ribassato c’è uno stendibiancheria elettrico ripiegabile a 44,90 euro.

Kasanova sconta questi prodotti per la cucina e la casa e molti altri. Si può dare un’occhiata sul sito e scegliere di comprare on line o in negozio.

