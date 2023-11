Troppa differenza d’età in una coppia: problema o normalità? Chiarito finalmente il dilemma

La differenza d’età in una coppia è un problema vero o presunto? Finalmente il dilemma è stato chiarito una volta per tutte.

Nella maggior parte dei casi, il problema di una grande differenza d’età è solo apparente perché dettato dalle consuetudini sociali che siamo abitati a rispettare. Per fare un esempio, è considerato “socialmente accettabile” che un uomo anziano abbia una donna molto più giovane, mentre è meno approvabile che sia una donna matura ad avere una relazione con un ragazzo più giovane.

Oltre a questo, però, ci sono anche dei dubbi assolutamente leciti in merito a quanto sia possibile mandare avanti una relazione stabile e duratura sulla base di una differenza d’età molto consistente. La verità è che questa è in effetti solo un numero, ma esclusivamente a determinate condizioni.

Questo significa che in certi casi 10 anni di differenza non cambiano nulla, mentre in altri sono decisamente troppi. A stabilire quando la differenza è esagerata e quando invece non lo è possono essere soltanto i partner coinvolti nella relazione, ma sulla base di quali parametri?

Come si capisce se la differenza d’età è troppa?

Come regola generale affinché una coppia duri, i due partner devono avere le stesse esigenze e le stesse aspirazioni. Per fare qualche esempio, potrebbero entrambi desiderare di mettere al mondo dei figli oppure potrebbero sognare di viaggiare il più possibile.

Se i due partner hanno caratteri diversi e possibilità diverse (per esempio in ambito economico) ma hanno comunque uno scopo di vita o un’ideale comune, allora c’è probabilità che le cose possano funzionare. Al contrario, la relazione sarà molto faticosa se gli obiettivi e i desideri a breve, medio e lungo termine sono diversi e inconciliabili.

In quel caso si scateneranno rancori, incomprensioni, litigi violenti o silenziosi: tutte situazioni che con passare del temo logoreranno il rapporto e lo condurranno alla rottura. Per tirare le somme, è molto difficile che una coppia formata da un 40 e da un 20 possa durare a lungo perché i due si trovano in momenti della vita in cui si hanno esigenze completamente diverse.

Un uomo di 55 e una donna di 35 (o viceversa, oppure due uomini, o due donne) avranno invece una base comune molto più forte: avranno disponibilità simili, una routine simile, aspettative e aspirazioni simili. Certo, una relazione potrebbe finire anche in questo caso se i due caratteri si rivelassero inconciliabili, ma di certo partirà da presupposti molto più favorevoli!