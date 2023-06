Stai per cedere emotivamente? Un attimo prima di fermarti, prova a pensare a questo

Quando si sente di stare per cedere emotivamente occorre fermarsi e ragionare. A cosa pensare per riprendere il controllo su sé stessi e sulla vita?

I periodi di difficoltà possono capitare in qualsiasi momento. Le persone sensibili li avvertono profondamente tanto da essere scossi a livello mentale in modo pericoloso.

Siamo essere umani, non robot. Quando i problemi si accumulano e la stanchezza aumenta possiamo far fatica ad andare avanti, a trovare motivi per pensare positivamente e trovare la forza di reagire alle difficoltà. Se si inizia a vedere il mondo grigio significa che si stanno perdendo le speranze di un cambiamento. Si perde la fiducia nel fatto che dal lungo e buio tunnel si possa uscire.

Avere amici e familiari vicino può essere fondamentale per la ripresa emotiva ma a volte può non bastare. La voglia di rivedere il mondo a colori deve partire dentro di noi. La nostra mente deve ritrovare la speranza e la voglia di reagire a un periodo in cui ci si sente sfortunati, affranti, delusi e stanchi.

La stanchezza emotiva è molto pericolosa. Causa una sofferenza che potrebbe portare a compiere gesti estremi o comunque ad allontanarsi dalla realtà e dalle persone. Tutto diventa sempre più scuro, il nostro umore peggiora, non si ha voglia di comunicare e ci si chiude nel proprio IO distrutto a doppia mandata. Prima che si crolli totalmente occorre reagire fermando il proprio pensiero su alcuni punti che dovranno essere interiorizzati.

Prima di cedere emotivamente ecco a cosa pensare

Quando si è sul punto di cedere emotivamente occorre fermarsi un momento e ricordare alcuni punti fondamentali. Serviranno per riprendere il contatto con la realtà e gestire i propri sentimenti.