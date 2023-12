Si può superare la fine di un’amicizia? 6 consigli per metabolizzare e andare oltre

La fine di un’amicizia è davvero difficile da accettare. Ma con questi consigli sarà possibile andare oltre e superare la delusione.

Si parla tanto di come affrontare la fine di una storia d’amore. Ma quando invece è l’amicizia ad essere interrotta? Come si fa superare questo grande ostacolo e andare avanti?

La vita è sempre un’incognita, non si sa mai quello che ci aspetterà domani. Tuttavia, affrontarla con il proprio migliore amico è qualcosa che aiuta tantissimo. Si tratta, infatti, di una persona che ci sta sempre accanto, in ogni momento, bello o brutto che sia. Infondo, è uno dei legami più importanti che si ha con qualcuno, vero e profondo. Ci incoraggia a fare di più ed è presente anche quando siamo in mille pezzi.

Se un’amicizia del genere finisce come si può andare avanti e affrontare la vita? Ci sono tantissimi motivi per cui potremmo porre fine ad un legame simile. Forse si tratta anche solo di trovarsi in due momenti della vita diversi o forse il nostro amico è troppo possessivo: in ogni caso, come si può superare la delusione?

Come superare la fine di un’amicizia

La fine di un’amicizia è molto difficile da affrontare. Per prima cosa vi consigliamo di confrontarvi con la persona interessata: cercate di affrontare il vostro amico per capire se è possibile risanare questa rottura oppure no. Bisogna solo mantenere la calma. In fondo, state parlando con colui (o colei) che vi conosce più di tutti! Anche quando la decisione di chiudere la vostra amicizia non l’avete presa voi, dovete sempre rispettare l’altro.

Tutti hanno il loro modo di affrontare i problemi, c’è chi ci mette di più e chi di meno. Forse in futuro tutto tornerà alla normalità. Cercate, inoltre, di evitare di serbare rancore. Provate, invece, a salvare i migliori ricordi che avete insieme. Qualsiasi sia il motivo della rottura, è certo che soffrirete: dovete solo prendervi il vostro tempo per elaborare il lutto e non minimizzare la perdita.

Dire addio ad un amico importante potrebbe anche sembrarvi la fine del mondo. Ciò che conta è non affrettare il processo, ma cercare di accettarlo e provare ad andare avanti, anche se non è molto semplice farlo. La fine di un’amicizia potrebbe rivelarsi più dura di quello che si pensa. Quindi, affrontate il vostro amico, parlateci: potrebbe trattarsi anche solo di un’incomprensione. O forse no.