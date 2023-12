Sogni spesso di morire? Non è un puro caso, ma ha un significato ben diverso da quello che pensi

Sognare di morire porta sempre con sé un senso di angoscia che spesso permane per tutto il giorno successivo, ed è un messaggio preciso.

Probabilmente tutti hanno sognato almeno una volta nella vita di morire, o di veder morire qualcuno, di uccidere o di essere uccisi. La morte nei sogni ha dei significati molto chiari, che variano in base alla “scenografia” di questi, se così possiamo definirla.

Imparare a riconoscere il messaggio che è inviato dalla nostra mente può essere utile non solo a sapere qualcosa in più su di noi, ma anche a risolvere o comunque comprendere meglio la realtà che ci circonda e talvolta anche per trovare una soluzione ai problemi che ci affliggono.

Se sogni di morire, e se accade spesso, ecco cosa vuole dirti l’inconscio

L’analisi dei nostri sogni è un’esperienza che può arricchirci molto. Nel caso in cui la protagonista di questi sia la morte, esistono diverse interpretazioni. Sicuramente possiamo dire che non è una predizione e non si realizzerà anche nella vita reale; è però un segnale di “allerta” e sta a significare un momento difficile o di conflitto. Andiamo ad esplorare, allora, alcuni degli scenari più comuni e cosa possono voler suggerire.

Sognare di morire in un incidente stradale o aereo è un messaggio abbastanza chiaro: c’è qualcosa nella vita che va cambiato drasticamente e all’improvviso, e ciò fa paura. Potrebbe essere una relazione da chiudere o un lavoro che non soddisfa. Il sogno, in questo caso, prepara la persona “all’impatto”, che sarà difficile da affrontare.

Proseguendo, sognare di suicidarsi è un segnale da non sottovalutare, poiché significa che la mente sta contemplando questa possibilità, seppur nel profondo dell’inconscio. In questo caso il consiglio è di rivolgersi ad uno psicologo o comunque di non prendere sottogamba l’evento, soprattutto quando accade spesso. Se invece la morte viene procurata dal sognatore, ovvero nel sogno si uccide qualcuno, è un chiaro segno di frustrazione.

Nella vita reale abbiamo un impedimento (non necessariamente rappresentato da una persona) che ci rende impossibile raggiungere i nostri obiettivi. Il sogno permette di sfogarsi “virtualmente” e di prendere atto del problema. Sognare che muoia un bambino, un figlio, un parente o un affetto è invece molto comune e non c’è da preoccuparsi: non si tratta di premonizioni. Semplicemente si ha il timore che accada qualcosa di brutto a chi amiamo.

Se invece si sogna chi è già defunto è perché ci manca e vorremmo avere il suo supporto per affrontare un problema che ci angoscia. Infine, se nel sogno c’è una morte sanguinolenta, non siamo di fronte ad un messaggio propriamente positivo. Significa che c’è un disagio che avvertiamo come molto grave e che abbiamo bisogno di supporto per superarlo.