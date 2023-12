A distanza di anni finalmente salta fuori tutta la verità in merito alle accuse di razzismo a Buckingham Palace: ciò che emerge va oltre ogni immaginazione.

In questi giorni non si parla d’altro che di una bomba esplosa sulla famiglia reale. Si tratta di un argomento che i Windsor speravano di aver archiviato una volta e per tutte, invece non è affatto così. Tutto è accaduto per via di un libro che è uscito proprio di recente in ogni libraria del mondo e che sta spopolando proprio per alcune informazioni scottanti che sono state rivelate.

Per farvi capire meglio, dobbiamo fare un passo indietro e tornare ad un po’ di anni fa, ovvero a quando Meghan Markle e il Principe Harry decisero di rilasciare quella famosa intervista bomba di cui si è parlato davvero per tanto tempo. Tra le varie accuse alla famiglia reale di quel periodo, ce ne fu una che più di tutte fece rumore: i reali, infatti, vennero accusati di razzismo, ma nessuno dei due decise di svelare il nome di chi aveva fatto commenti inappropriati nei confronti del loro primogenito Archie.

Razzismo a Buckingham Palace: dopo anni arriva finalmente la verità

Certo, come dicevamo è stata una vera e propria bomba. Ma allo stesso tempo, non rivelando il nome, le accuse sono rimaste un po’ sospese per aria. Eravamo certi che mai nessuno avrebbe scoperto l’identità di chi è stato così tanto crudele verso Meghan ed Harry. Tuttavia, nelle ultime settimane e a distanza di anni, il nome è saltato fuori. Anzi, sono ben due, e uno di questi forse non lo avreste mai immaginato.

Tutto è cominciato quando, un po’ di giorni fa, è stato pubblicato il libro dal titolo “Endgame”, scritto da un giornalista e amico di Meghan Markle. Un lavoro davvero molto interessante, che rivela delle verità scottanti sulla famiglia reale. Ad esempio come il Principe William si senta sempre più a suo agio negli intrighi di corte che da piccolo tanto disdegnava.

Ma soprattutto la moglie Kate Middleton è stata accusata di aver fatto in prima persona quelle battute razziste riguardo il futuro figlio dei suoi cognati. E non solo lei, infatti anche Re Carlo avrebbe fatto la stessa cosa. Insomma, è esplosa una vera e propria bomba: come faranno i membri della famiglia reale a contenere questo scandalo?