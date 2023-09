Si cercano con urgenza 250 operai e tecnici: partecipa alla selezione

Attenzione alle ultime opportunità lavorative nel settore edile, si cercano figure professionali molto particolari. Potrebbe avere inizio una proficua carriera

Con il mese di settembre ormai a pieno regime è tempo di guardare alle proposte lavorative per non lasciarsi scappare eventuali candidature per posizioni che potrebbero consentirvi di avviare una nuova carriera. E dal settore edile sono pronti una serie di annunci per trovare ben 250 tra operai e tecnici da impiegare nell’immediato.

Con una proposta lavorativa che arriva da una nota azienda in cerca di personale da assumere in molte regioni italiane da nord a sud. Vediamo dunque di quale impresa si tratta, quali saranno le mansioni dei nuovi assunti e, soprattutto, quali sono i requisiti e le modalità per candidarsi.

Si cercano decine di operai e tecnici per il settore edile: i dettagli dell’offerta di lavoro

L’azienda in questione, operante come dicevamo in ambito edile, si chiama EdiliziAcrobatica ed è altamente specializzata in lavori edili effettuati mediante corda o fune. La ricerca è volta a trovare nuovi talenti che possano entrare a far parte del team aziendale e le opportunità sono molteplici dal momento che le regioni interessate dalla maxi candidatura sono Lombardia, Liguria e Piemonte e ancora Toscana, Marche ed Emilia Romagna, proseguendo con Lazio, Veneto, Puglia, Sicilia e Campania, per finire con Umbria e Abruzzo, Sardegna e Friuli Venezia Giulia, Basilicata e Trentino alto Adige.

Per quanto riguarda gli operai su corda il requisito principale, oltre al possesso di patentino per lavori su fune, è quello di avere una pluriennale esperienza in ambito edile ed essere fisicamente agili, dato il tipo di lavoro che andranno a effettuare. Ma possono candidarsi anche coloro che non sono in possesso del patentino dato che è possibile prendere parte ad uno specifico corso di formazione aziendale che consentirà di ottenerlo. Ma non finisce qui perché l’azienda ha aperto le candidature anche per trovare, tra gli altri, elettricisti per il settore fotovoltaico, addetti multiservizi e consulenti commerciali e responsabili tecnici.

Altre figure ricercate e come candidarsi

Oltretutto vi sono annunci anche per trovare un social media manager da impiegare presso la sede di Genova e ancora progettisti, impiegati amministrativi contabili, hr training assistant, credit manager, back office assistant e support e business devolper digital manager. Candidarsi è molto semplice: è sufficiente inviare la domanda attraverso il sito del gruppo EdiliziAcrobatica, prendendo anche visione di tutte le posizioni attualmente aperte. Il suggerimento è ovviamente quello di allegare il curriculum vitae alla domanda per mostrare tutte le proprie competenze e avere maggiori possibilità di essere selezionati dall’azienda