Sempre più ragazze giovanissime si iscrivono all’Università, ma non è quella che pensate | L’ha creata Rocco Siffredi

Rocco Siffredi stupisce ancora: il Re del Porno si dà alla didattica, e a quanto pare il suo metodo funziona: ecco di cosa si tratta.

Impara l’arte e mettila da parte, recita un vecchio adagio. Vale per nobili professioni ma anche per mestieri più popolari. Rocco Siffredi docet: l’indiscusso Re del Porno ha deciso di fondare un'”università” tutta sua e a quanto pare le iscrizioni sono già moltissime. Il programma didattico? Tenetevi forte…

Basta cliccare sul sito ufficiale della Siffredi Hard Academy (www.roccosiffrediacademy.com) e si apre un mondo. Si tratta della “prima vera Università del Porno ideata del grande Rocco Siffredi, con l’obiettivo di “formare nuovi talenti da lanciare nel mondo dell’Adult in qualità di attori, registi e sceneggiatori”. Bando alle ipocrisie: certi lavori, dati e statistiche sull’industria del porno alla mano, sono “sicuri”! E non a caso è boom di domande di adesione.

Tutti pazzi per l'”Academy” di Rocco Siffredi

Per chi è pronto a diventare protagonista della scena hot e a vivere un’esperienza indimenticabile calandosi dal vivo nel mondo dell’Adult, la “bottega” di Rocco Siffredi è sicuramente il posto ideale. Gli allievi potranno immergersi in un vero set hard e scoprire da vicino tutte le dinamiche che lo caratterizzano in veste di attore, regista e sceneggiatore.

Con un maestro d’eccezione e attraverso lezioni individuali e di gruppo, le aspiranti pornostar avranno la possibilità di apprendere tutti i trucchi e i segreti del mestiere e capire come scalare le vette dell’universo a luci rosse. Rocco Siffredi promette ai suoi corsisti un’esperienza indimenticabile: soggiorneranno nel campus e trascorreranno una settimana in un luogo mitico e incantevole che ha fatto da sfondo a grandi capolavori del cinema a luci rosse.

“Nel sesso come nell’arte, oltre alla tecnica contano soprattutto le emozioni che l’artista riesce a trasmettere attraverso la propria opera” spiega Rocco Siffredi, convinto com’è “che non esistano stereotipi dell’attore” e “che in ognuno di noi si celi un potenziale artista. Il segreto sta nel saper trovare l’equilibrio con se stessi”. Insomma, “un attore dovrà saper sempre contare su tanta passione, grande umiltà e ironia”. “La Passione per questa forma d’arte e l’ironia con cui esprimiamo le diversità creative e caratteriali dei personaggi da interpretare, ci rendono ‘artisti unici'”, sottolinea Siffredi. La lezione è servita!