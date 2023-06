Test della personalità, quale canzone del passato ti rappresenta? Scegli e scoprilo

C’è una canzone iconica del passato che pensi possa rappresentarti in modo particolare? Ecco cosa dice questo su di te.

Tra tutte le arti, probabilmente la musica è l’unica in grado di unire milioni di persone attraverso le emozioni profonde che una melodia riesce a trasmettere. La musica nasce con l’uomo e in ogni società, persino in quelle tribali, ha sempre svolto un ruolo di accompagnamento e profonda unione nei momenti celebrativi e nei riti di passaggio.

In base dunque alla tipologia di musica che gli piace e al tipo di note che riescono a toccarlo nel profondo, siamo in grado di capire se siamo affini a qualcuno anche senza conoscerlo. Il test di oggi si basa proprio su questa evidenza, ovvero sul fatto che la musica abbia effettivamente questo potere di smuovere qualcosa all’interno della nostra anima immortale, di suscitare emozioni.

Come potete vedere dall’immagine poco sopra, il test consiste nello sceglie una delle quattro audiocassette che si trovano nel disegno. A ciascuna di queste cassette – strumento di riproduzione musicale iconico e rivoluzionario all’epoca della sua commercializzazione ma oggi desueto – corrisponde una specifica canzone del passato recente. Scegliendone una sceglieremo anche la canzone ad essa collegata e questo fornirà un indizio su quella che è la nostra personalità.

Test della personalità: quale canzone del passato ti rappresenta maggiormente?

Sicuramente sarebbe più facile farvi scegliere le canzoni in questione dal titolo, ma in quel caso si tratterebbe di una scelta cosciente e mediata dalla ragione e dal gusto. In questo modo invece sceglierete in maniera istintiva e sarà una sorpresa scoprire se tra le canzoni collegate alle audiocassette quella scelta corrisponderà davvero al brano che vi piace maggiormente. Non ci resta che lasciarvi alla scelta e alla lettura dei risultati.

Cassetta n°1

La cassetta numero uno è associata a ‘Heroes’ di David Bowie. Si tratta di un brano molto intimo, in cui l’artista parlava di sé stesso in un momento molto buio della sua vita. In questa canzone Bowie si chiede se si possa essere migliori di ciò che siamo anche solo per un giorno. Probabilmente, se avete scelto questa canzone, state passando un periodo complicato ed in generale vi sentite delle persone diverse, che hanno pochi punti in comune con gli altri. Siete riservati, timidi, sognatori e romantici, ma attenzione a non chiudervi nell’auto contemplazione, dare fiducia agli altri potrebbe sorprendervi.

Cassetta n°2

La seconda cassetta è collegata al brano dei Queen ‘I want to break free’. La canzone parla della fine di una relazione oppressiva e dunque del senso di liberazione provata al termine di questo rapporto ormai malato. Negli anni è diventata il simbolo della liberazione da ogni tipo di oppressione. Probabilmente dunque siete delle persone indipendenti, che amano la propria libertà e che rifuggono rapporti che portano ad imbrigliare il vostro ego.

Cassetta n°3

Questa cassetta è associata al brano ‘Born to be free‘ degli Steppenwolf. Un vero e proprio inno alla libertà e alla voglia di esplorare il mondo. Chi sceglie questa cassetta è probabilmente una persona che possiede una sete inestinguibile di conoscenza e di esplorazione. Ogni tanto però fareste bene a guardarvi attorno e a dare il giusto peso alle persone che vi amano, altrimenti rischiate di perderle e rimanere da soli.

Cassetta n°4

L’ultima canzone non ha bisogno di presentazioni, ‘Imagine’ di John Lennon. Questo brano è un invito alla speranza, a realizzare il sogno di un mondo perfetto, privo di egoismi e di guerre e di violenza, in cui tutti possano essere felici e ben disposti verso il prossimo. Un’utopia che ben si sposa con un sognatore, con una persona che ama aiutare gli altri e che spende parte della sua vita affinché le persone che a cui tiene siano felici. Ogni tanto però bisognerebbe pensare alla felicità personale.