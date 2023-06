La sorella più famosa d’Italia è lei: un fisico pazzesco e bellezza da vendere. La riconoscete? FOTO

Tra i principali vip d’Italia, c’è qualcuno con una sorella diventata davvero famosa: bellissima e con un fisico esplosivo

Gli amanti del mondo del gossip, come sappiamo, sono sempre particolarmente informati su quello che succede in tv e nel mondo dello spettacolo in generale. E dunque avranno sicuramente riconosciuto il personaggio nella foto che vi proponiamo in apertura di questo pezzo.

Una ragazza davvero bellissima e seducente, sorella di un personaggio estremamente famoso e che in Italia vanta un numero di follower tra i più elevati in assoluto.

Per chi non dovesse ancora aver capito di chi si tratta, qualche piccolo indizio per aiutarvi. Come sua sorella, si è lanciata nel mondo della musica e sta riscuotendo sempre più successo da questo punto di vista e sui social network, con un seguito in fortissima ascesa. E quest’anno è stata anche un personaggio televisivo di spicco in uno dei principali reality show.

Tutto questo dovrebbe essere più che sufficiente, per aiutarvi a capire di chi stiamo parlando. Se invece ancora non ci foste arrivati, vi raccontiamo chi è.

Sorella e figlia d’arte, Ginevra Lamborghini alla conquista dei social e del palcoscenico

Si tratta di Ginevra Lamborghini. La giovane, sorella della più celebre Elettra, ereditiera di famiglia, negli ultimi mesi ha acquisito grandissima visibilità grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip. Una esperienza discussa e controversa che però le ha dato la spinta definitiva per entrare alla grande nel mondo dello showbusiness.

C’era chi la conosceva già in precedenza e del resto per fascino, eleganza e sensualità era difficile che passasse inosservata. Ora, è entrata a pieno titolo nelle case di tutti gli italiani, e sta tentando anche la grande scalata nel mondo della musica. Questo scatto è quello di uno dei primi concerti, a Piacenza, del suo lungo tour estivo.

Come sempre, Ginevra dimostra di non avere niente da invidiare a sua sorella Elettra quanto a classe ed eleganza seducente. La visione in minigonna è di quelle che tolgono il fiato. E gli ammiratori su Instagram, sempre più numerosi (siamo vicini ai 300 mila follower), gradiscono, eccome. Ginevra si prepara a essere una delle principali protagoniste della stagione, in tanti la seguiranno con grandissimo interesse e curiosità.