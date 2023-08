“Non piace a nessuno”: Sabrina Ferilli, solo ora spunta la verità, fan increduli

Sabrina Ferilli “senza veli” in un’intervista, ha confessato tantissime cose che non si conoscevano. L’attrice però non ha paura di una cosa.

Sabrina Ferilli è un’attrice molto nota, ma negli ultimi anni si è ritagliata altri ruoli in televisione. Ormai l’artista è un volto fisso a ”Tu si que vales”, nei panni di giudice popolare, dove ha conquistato il pubblico con la sua simpatia travolgente. La 59enne, diventata nota alla fine degli anni Ottanta e molto apprezzata dal pubblico per il suo talento e la sua sensualità, ha girato tantissimi film per il grande e piccolo schermo.

Oggi, nonostante gli anni passati, conserva ancora la sua bellezza e la sua simpatia che l’hanno sempre distinta nella sua carriera. La conduttrice sarà presto di nuovo in televisione come giudice popolare di “Tu si que vales” che va in onda su Canale 5 e intanto si è concessa un’intervista su un noto magazine, in cui ha confessato tantissime cose su di lei. Molti retroscena vengono fuori solo adesso dopo tanti anni e questo ha incuriosito tantissimo i fan di Sabrina Ferilli.

In un’intervista a Sabrina Ferilli ha fatto una dichiarazione che ha lasciato i fan increduli

Sabrina Ferilli si è lasciata andare in una lunga intervista a Vanity Fair, dove ha parlato di ogni argomento, dal suo lavoro fino a questioni più private e il suo rapporto con il marito. L’attrice ha anche evocato ricordi riguardo al suo primo set e su quello che pensava la famiglia sul suo lavoro nel cinema, fino al successo esploso intorno agli anni Novanta. L’artista, sempre con grande schiettezza, si è confidata sulla politica italiana.

Si è mostrata critica nei confronti del Governo attuale, ma non vede in Elly Schlein un’opposizione forte per contrastare la destra al potere. Per quanto riguarda la sua vicinanza con la politica, le viene ricordato la sua partecipazione nel 2005 ad una campagna per togliere i limiti alla fecondazione assistita, per un referendum che non passò. Ma la Ferilli, sembra aver cambiato idea sulla maternità. “Crescendo ho pensato che non fosse la mia strada e così è rimasto”, ha spiegato l’attrice riguardo la sua scelta di non avere figli.

Poi le è stato chiesto se teme di invecchiare, la sua risposta ha lasciato increduli i fan. “Non piace a nessuno, il nostro lavoro è legato all’immagine – ha confessato Sabrina Ferilli -. Però che dobbiamo fare? Se questo dovesse precludermi il lavoro farò altro”.