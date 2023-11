Non ci crederai ma esistono anche i segni più cattivi dello zodiaco: ne conosci qualcuno?

Riesci ad immaginare quali sono i segni zodiacali più cattivi di tutti? Leggi il nostro articolo e controlla bene se ne conosci qualcuno!

Ogni segno ha i suoi pregi ed i suoi difetti. Tuttavia, ce ne sono alcuni che in generale possiamo dire che sono in assoluto i più cattivi dello zodiaco. Sei curioso di sapere di chi stiamo parlando? Quando lo scoprirai non riuscirai a crederci.

Forse da alcuni te lo saresti aspettato. Altri saranno una vera sorpresa. Bando, quindi, alle ciance ed approfondiamo meglio il discorso. Se ne conosci qualcuno faresti bene a correre subito ai ripari. Solo così, saprai sempre come difenderti da opportunisti e malintenzionati. Che cosa fare, invece, se è proprio il tuo il segno più cattivo? Cerca di smussare i tuoi difetti e di lavorare su te stesso per mitigare alcuni aspetti del carattere.

I segni più cattivi dello zodiaco: se ne conosci qualcuno corri subito ai ripari

Alcuni segni zodiacali sono dolci, buoni ed altruisti. Altri, invece, sono delle vere iene! Ma ti sei mai chiesto quali sono i più cattivi dello zodiaco? Controlla bene la lista che stiamo per svelarti perché fra loro potresti esserci anche tu o qualche tuo conoscente.

Con il suo pungiglione lo Scorpione è davvero un bel peperino. Se subisce un torto corre subito a vendicarsi, riuscendo a colpire l’avversario proprio nel suo punto debole. Meglio, quindi, non farlo arrabbiare o potrebbero essere guai seri! I Gemelli invece, essendo un segno doppio, alternano atteggiamenti bonari a veri e propri atti di crudeltà. Da un lato infatti possono essere degli amici fidati e sinceri, dall’altro possono manifestare una forma di cattiveria estremamente raffinata.

Inoltre, essendo degli ottimi manipolatori sono in grado di raggirare il prossimo in modo tale da raggiungere il proprio scopo ad ogni costo. Il Leone, egocentrico e abituato a comandare, difficilmente accetta di farsi da parte. Se, quindi, si cerca di oscurarlo si rischia davvero di fargli perdere le staffe e a quel punto potrebbe fare di tutto pur di tornare al centro dell’attenzione.

La Bilancia, dal canto suo, sembra buona e cara ed è sempre in cerca di armonia ed equilibrio. Se, però, si vuole minare la sua serenità, è pronta a trasformarsi in giustiziere. Anche i Pesci se vogliono possono diventare cattivelli. La loro empatia è di fatto un’arma a doppio taglio, da usare sia nel bene che nel male. Talvolta, sfruttano questa loro caratteristica per manipolare il prossimo.

Merita infine un discorso a parte l’Ariete. Nel suo caso non possiamo parlare di vera e propria cattiveria. Più che altro i nati sotto questo segno sono pronti a tutto pur di raggiungere il successo. Pertanto, non c’è da stupirsi se lungo il loro cammino potrebbero arrivare a travolgere amici e conoscenti nel nome della propria realizzazione personale.