Se quando ti parla pronuncia spesso queste frasi, probabilmente ha vissuto un’infanzia difficile

Il periodo dell’infanzia può essere davvero un momento fondamentale, dagli errori non si torna indietro, il dolore può essere forte

Quando si vive il periodo dell’infanzia ogni cosa che viene subita si ricorda per tutta la vita sotto la forma di diverse sensazioni e non solo.

In realtà, ogni cosa che si subisce, anche una parola di troppo penetra come una ferita indelebile, un vero e proprio tattoo sull’anima.

Ecco perché sarebbe meglio non esagerare con i bambini nell’esposizione di parole violente o di minimizzazione delle loro capacità.

Alcuni studi hanno messo in evidenza come si tratti di vera e propria violenza. Proprio per questo le persone che hanno vissuto delle difficoltà nell’infanzia avrebbero delle caratteristiche comuni e percepibili. Si tratterebbe di traumi non trascurabili.

Ecco quali sono gli atteggiamenti e le frasi di chi ha avuto un’infanzia difficile

Avere avuto un’infanzia difficile significa non aver ricevuto ciò che è la tutela dai propri genitori e non solo. Soprattutto i primi giocherebbero davvero un ruolo fondamentale affinché non si verifichino problematiche nei propri figli proprio nella fase più delicata.

Le persone che hanno subito dei traumi infantili hanno dei problemi comuni e delle frasi tipiche che tendono a normalizzare un vissuto che vissuto non è.

Ad esempio chi ha vissuto una brutta infanzia spesso tende a dire di essere perfettamente autosufficiente. In realtà chi ha vissuto un trauma infantile non è capace del tutto di badare al proprio benessere. Magari nelle questioni di autosostentamento sì, ma in generale vi sarebbero altri aspetti su cui poter riflettere.

Tali persone hanno dovuto cavarsela da soli, non voluto, quindi è necessario porre molta attenzione a questo aspetto e rendersi disponibili, nonostante una prevedibile ritrosia iniziale.

Non sapere come ci si sente è un’altra espressione che viene pronunciata da chi ha avuto una pessima infanzia. Su questo bisogna porre un accento particolare poiché si tratta molto probabilmente di una persona che non ha superato uno stress post traumatico.

Infine, non sapere cosa si vuole e sentirsi completamente inutile è tipico di chi non ha ricevuto sicurezze in infanzia. Infatti, è tipico di chi vive traumi derivati dall’infanzia non riuscire a mettere piede fuori da quello che è un vortice di emozioni negative che sembra non svanire.

Ecco che è necessario supportare e cercare di comprendere che non tutti hanno avuto una vita facile, soprattutto da piccini. Ma tali problemi post traumatici possono essere superati con la giusta terapia.