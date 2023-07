Se hai il sospetto che ti stia nascondendo qualcosa fai attenzione a questi comportamenti

Vuoi scoprire se il tuo partner sta tenendo un segreto che potrebbero rovinare la coppia? Capire se sta mentendo è più facile di quanto credi.

Ognuno di noi ha diritto alla sua privacy e a non condividere qualsiasi cosa che accade nella sua vita con chi lo circonda e anche con il proprio partner.

Il problema però sussiste quando la persona con cui stiamo non ci vuole dire qualcosa che potrebbe compromettere seriamente la relazione. In questi casi è giusto sapere che cosa stia succedendo e per poter avere la conferma del fatto che effettivamente non stia dicendo tutto quanto, ci sono alcuni segnali che fanno capire chiaramente quando una persona sta mentendo

Ecco come capire se il tuo partner non ti sta dicendo tutta la verità

Le ragioni per cui il proprio partner può arrivare a mentire fondamentalmente possono essere due: o il fatto che tema che non verrà capita o apprezzata una delle sue scelte, oppure perché ha conosciuto una persona al di fuori della relazione e vuole tenere la questione segreta. Un rapporto si basa sulla fiducia e sull’onestà e per questa ragione se sono argomenti importanti e non si riesce a dire il vero, si sta mancando di rispetto all’altra persona.

Uno dei primi atteggiamenti che assume una persona che sta mentendo è il fatto di diventare nervoso e di essere sempre sulla difensiva. Questo è dovuto al fatto che ha paura che si scopra la verità e per questa ragione si comporta con circospezione, risultando però molto diverso rispetto all’atteggiamento che ha sempre avuto. Ovviamente se non si riesce a capire per quale ragione il proprio partner abbia avuto un cambio di atteggiamento così repentino rispetto al solito, il sospetto nasce inevitabilmente.

A volte alcune persone, soprattutto se stanno mentendo per un tornaconto personale, usano dei ricatti, cercando di giustificare alcuni comportamenti scorretti come se fossero dovuti al benessere dell’altra persona. Infatti può essere facile sentire delle frasi come “tutto quello che faccio lo sto facendo per te”. Un altro indizio può risiedere nel fatto che ogni volta in cui ti avvicini al suo cellulare, scatta come se fosse una questione di vita di morte e ci fosse qualcosa da dover assolutamente nascondere.

In questi casi la situazione migliore è cercare di parlare con il proprio partner, ma se non si riuscissero a ottenere risposte e i suoi atteggiamenti rimanessero così o addirittura peggiorassero, facendo provare una sensazione di malessere, si potrebbe pensare addirittura di terminare il rapporto.