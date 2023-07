Elimina dal cervello i pensieri tossici: la nuova tecnica per farlo subito

Se ti rendi conto che il tuo cervello è colmo di pensieri tossici che ti impediscono di vivere serenamente, ecco come puoi liberartene

Non è affatto facile riuscire a sgomberare il cervello dai pensieri negativi. Per quanto una persona possa essere felice, serena ed appagata con sé stessa, ci sarà sempre qualcosa nella sua vita che gli provoca ansie e preoccupazioni, che sfociano in pensieri tossici che vanno a danneggiare l’equilibrio quotidiano ed anche la capacità di godere dei momenti positivi e di felicità. Ecco però come potete davvero liberarvene: è incredibile.

Il cervello svolge tantissime funzioni molto importanti per il nostro equilibrio fisico e psicologico, tra cui determinanti azioni di riciclaggio finalizzate proprio all’eliminazione dei pensieri tossici e controproducenti. Oggi, però, vi sveleremo come potete attivamente favorire i pensieri positivi allontanando quelli negativi che vi fanno stare male: avete un potere determinante, ecco quale.

Come allontanare e disattivare i pensieri tossici

In base al nostro stile di vita, alle nostre esperienze e al modo che abbiamo di porci nei confronti del quotidiano il nostro cervello sceglie quali sinapsi attivare e quali invece distruggere, secondo un principio di economia interna suggerito proprio da ciò che secondo lui è più utile per noi. Favorire l’insorgenza di legami positivi, quindi, favorisce l’alimentazione di connessioni neuronali positive per “fare spazio”, l’eliminazione di quelle che non ci servono, quindi negative.

Innanzitutto, quindi, è importante dormire un numero adeguato di ore, poiché è proprio durante il sonno che entra in azione il sistema linfatico, che elimina le sostanze di rifiuto, i residui e le cellule morte. Inoltre, è fondamentale porre la propria attenzione sugli aspetti migliori della propria vita, focalizzandosi anche materialmente e quindi dedicandogli del tempo: in questo modo, il cervello riceverà un input legato a quelle sensazioni positive e sarà più spinto ad alimentarle.

Al contrario, invece, continuare a pensare a ciò che non va, rimuginando sui propri problemi, inevitabilmente porterà il cervello ad alimentare le sinapsi tossiche poiché percepisce la loro importanza nella nostra vita, data la quantità di energia che spendiamo nei confronti di queste tematiche. Cercate quindi un’attività che vi piace e che vi stimola e iniziate a praticarla periodicamente, facendola piano piano entrare nella vostra routine: vedrete che, man mano che si instilla nella vostra vita di tutti i giorni, ci saranno dei pensieri negativi che vi abbandoneranno per sempre.