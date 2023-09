Raccontare ai bambini che Babbo Natale esiste è una bugia grave? Ci credono fino almeno ai 5 anni

Babbo Natale non esiste: una verità che sconvolge i più piccoli e li porta direttamente nel mondo dei grandi. Quando dire la verità?

Quante volte da piccoli ci siamo svegliati nel cuore della notte di Natale convinti di vedere Babbo Natale che ci sta consegnando i regali? Eppure non è mai successo. Da bimbi non capivamo mai perché, oggi con l’intelligenza e il disincanto degli adulti, tutto ci sembra più chiaro.

I genitori si struggono per trovare il modo di far durare un po’ di più la magia legata alla figura di Babbo Natale. Si travestono, nascondono i regali, lasciano finte tracce che possano far fantasticare i più piccoli. Quanto deve essere stato difficile aspettare che ci addormentassimo e poi piazzare i regali sotto l’albero ogni anno, cercando di non fare troppo rumore? Tutto funziona per un po’ di tempo, fin quando arriva il momento in cui la magia si rompe e i bimbi capiscono la verità.

Forse i compagni di classe con il pizzico di malignità tipica dei bambini, prendono in giro chi ancora crede al barbuto vecchietto. E allora molti genitori si fanno questa domanda senza mai trovare una risposta univoca: quando si può dire ai bimbi che Babbo Natale non esiste? Strano a dirsi, ma sono state svolte diverse ricerche per chiarire questo punto. Secondo le ricerche, i bambini scoprono che Babbo Natale non esiste poco per volta. Il loro intuito li porta inevitabilmente a porsi delle domande, o a notare piccoli particolari a cui da piccoli non facevano caso. Quindi, quando noi decidiamo di dire ai nostri piccoli che Babbo Natale non esiste, non li stiamo shockando, stiamo solo confermando una cosa che loro pensano già.

Babbo Natale non esiste: quando dire la verità?

La cosa importante, quando decidiamo di dire la verità ai bimbi, è farlo rispettando la loro sensibilità. Se ti rendi conto che il tuo bimbo è completamente ignaro del fatto che dietro la figura di Babbo Natale possa esserci tu, ti consigliamo di aspettare un altro po’ di tempo. Mediamente, i bimbi continuano a credere a Babbo Natale fino ai 5 anni. Come sai, però, ogni bambino ha i suoi tempi. Prima di rivelare ai bambini questa verità, dobbiamo cercare di capire se i tempi sono quelli giusti.

Scoprire che Babbo Natale non esiste è come chiudere per sempre la porta della magia e dell’immaginazione. Non scrivere lettere per il Polo Nord significa un po’ diventare grandi e abbandonare la fantasia.