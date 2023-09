Gli stipendi in Italia non sono tutti uguali: ecco la mappa di dove si guadagna di più nel nostro Paese

Ecco quanto si guadagna in Italia. La classifica delle regioni più ricche e di quelle più povere. Un Paese diviso in due

La situazione economica in Italia è sotto gli occhi di tutti. L’inflazione galoppante che vive il nostro Paese ha eroso e sta erodendo il potere d’acquisto di un po’ tutte le famiglie. Anche perché, come vedremo di qui a breve, purtroppo le divisioni economiche in Italia sono ancora assai forti. Ebbene sì: gli stipendi non sono tutti uguali. Ecco dove si guadagna di più nel nostro Paese.

Gli stipendi non sono tutti uguali per vari motivi. Non solo per quello che vi diremo di qui a breve. Ma anche per le grandi disparità che vi sono da città a città, da regione a regione in termini di costo della vita. Per intenderci, guadagnare 2.000 euro a Milano non è la stessa cosa che guadagnarli a Reggio Calabria.

Questo perché, purtroppo, il nostro Paese non ha mai affrontato compiutamente la Questione Meridionale, di cui si parla e si scrive da circa cinquant’anni. Ma gli scompensi anche di natura economica portati dalla pandemia da Covid-19 e ora la crisi energetica e inflattiva hanno ulteriormente allargato il gap e creato ulteriori diseguaglianze. Andiamo a vedere dove si guadagna di più nel nostro Paese.

Gli stipendi in Italia non sono tutti uguali

Dobbiamo subito dirvi che i numeri che vi daremo sono assolutamente attendibili perché tratti dal report di Geography Index di JobPricing, società specializzata in analisi delle retribuzioni che analizza le differenze retributive tra i territori del nostro Paese. La società, come di consueto, ha stilato una classifica riguardante gli stipendi mesi annuali.

Una cifra che il report, per quanto riguarda il 2022, porta a 30.830 euro all’anno. Tuttavia (e qui iniziano i problemi) delle 20 regioni italiane, solo 9 sono riuscite a superare questa soglia, mentre tutte le altre rimangono sotto la media nazionale. Andiamo a vedere la classifica.

Al primo posto (e non sorprende) c’è la Lombardia. Evidentemente trainata da Milano, la Lombardia si assesta su 33.452 euro di stipendio annuo. Al secondo posto c’è il Lazio, con uno stipendio medio, nel 2022, di 32.360 euro. Terzo posto per la Liguria con i suoi 32.156 euro di retribuzione annua.

Appena fuori dal podio il Trentino Alto Adige che perde due posizioni rispetto alla precedente rilevazione: la retribuzione media annuale è di 31.706 euro. Di posizioni ne guadagna invece due il Piemonte, con una retribuzione media annua di 31.448 euro.

L’Emilia Romagna è la sesta regione con lo stipendio medio più alto del Paese: 31.441 euro. 31.128 euro, invece, la retribuzione media in Valle d’Aosta. 30.872 euro all’anno, invece, per il Friuli Venezia Giulia, 30.848 euro per il Veneto e, ultima della top ten, la Toscana, con 29.994 euro.

Come potete vedere, purtroppo, nelle prime dieci posizioni non vi sono regioni del Sud, che, anzi, occupano, assai tristemente, le ultime posizioni: Puglia, Calabria e infine Basilicata, ultima della graduatoria con uno stipendio medio di 26.055 euro all’anno.