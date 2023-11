Quanto conta davvero l’intimità in una coppia: persino la scienza fa difficoltà a rispondere

Anche se viviamo in un’epoca in cui la scienza ha dato molte risposte, l’importanza dell’intimità in una coppia è ancora un’incognita.

Quando due persone si mettono insieme entrano in gioco tantissimi fattori, in primis culturali, ma non dimentichiamoci che abbiamo ancora gli istinti dei nostri antenati ben radicati nel DNA.

In fondo, l’attrazione sessuale tra uomo e donna nasce dal bisogno di procreare e preservare la razza. Può sembrare riduttivo, e probabilmente lo è, ma questo fattore incide moltissimo sulla scelta del partner. Almeno per quanto riguarda le coppie etero.

Ciò che è stato scoperto da un team di ricercatori, però, potrebbe essere preso in considerazione anche per tutti gli altri tipi di legame sentimentale, perché appunto il desiderio di perpetrare la propria genesi fa parte di ogni soggetto, indipendentemente dal genere o dalla preferenza sessuale.

Intimità di coppia, quanto è davvero importante? Uno studio apre un dibattito molto interessante (ma non ha dato risposte definitive)

Alcuni scienziati dell’università della California a Santa Barbara hanno effettuato una ricerca davvero interessante, dalla quale hanno compreso che le donne etero riescono a capire “al primo sguardo” se un partner è “utile” ad una breve relazione o a qualcosa di più duraturo.

Secondo gli esperti, infatti, una donna sceglie il partner in base a ciò che cerca in un determinato momento: se ha il desiderio di procreare e “mettere su famiglia” istintivamente sceglie un uomo che secondo la sua opinione (inconscia) può prendersi cura dei figli con affetto e premure.

Il test effettuato dai ricercatori ha evidenziato che le donne scelgono un partner dai lineamenti molto virili solamente per una storia occasionale. Ma dalle interviste è emerso anche che “nella maggior parte dei casi le donne sono anche riuscite a capire quali erano gli uomini più interessati alla cura dei figli soltanto con uno sguardo al volto“.

Sembra dunque che l’intimità sia importante non tanto o non solo al mantenimento di un rapporto appagante da entrambe le parti, ma – per quanto riguarda le donne etero – per poter procreare e dare alla famiglia una stabilità e protezione.

Questa però non si è rivelata una “regola universale”, anche perché molte coppie stabiliscono dei legami profondi anche senza dare “troppa” importanza al sesso e all’intimità, mentre al contrario alcune relazioni si basano su un cardine ritenuto fondamentale, ovvero quello dell’appagamento reciproco tra le lenzuola.

Lo stesso dicasi, probabilmente, per tutti i tipi di rapporti amorosi, indipendentemente dal genere o dalle inclinazioni sessuali, semplicemente perché ogni coppia instaura la relazione secondo criteri assolutamente unici, non classificabili nemmeno dalla scienza.