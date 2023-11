Vecchi quaderni? Puoi utilizzarli in maniera super creativa | Ecco come

Volete utilizzare i vostri vecchi quaderni in maniera super creativa? Ecco svelati i trucchi che non ti aspetti.

Se avete dei vecchi quaderni non buttateli! Grazie a questi piccoli trucchi potrete riutilizzare le copertine in modo davvero originale. Ecco come fare.

I quaderni accompagnano l’infanzia di tutti noi. Ricordano, infatti, gli anni in cui si andava a scuola e dovevamo destreggiarci tra i vari righi e quadretti a seconda della materia. Alcuni quaderni nel corso degli anni li abbiamo buttati, altri invece abbiamo deciso di custodirli.

Proprio in quest’ultimo caso può essere utile mettere in atto alcuni piccoli trucchi grazie ai quali ridare nuova vita ai vecchi quaderni. In particolare è possibile riciclare le vecchie copertine e farle sembrare quasi come nuove.

Vecchi quaderni? Puoi utilizzarli in maniera super creativa: i trucchi che non ti aspetti

Se in casa avete ancora dei vecchi quaderni non buttateli. Dando un’occhiata più accurata, infatti, quasi sicuramente troverete delle pagine bianche da poter riutilizzare. Ma come fare se la copertina manifesta i segni del tempo? Ebbene, anche in quest’ultimo caso non bisogna preoccuparsi.

Grazie a dei piccoli e semplici trucchi, infatti, è possibile ridare nuova vita anche alle copertine. A tal fine, ad esempio, vi suggeriamo di utilizzare dei vecchi jeans. Non dovete fare altro che tagliare dei pezzi della misura giusta, incollarli sulla vecchia copertina e il gioco è fatto. In alternativa è possibile utilizzare degli scampoli di stoffa.

Nel caso in cui siate bravi a disegnare, poi, potreste decidere di dipingere qualcosa di vostro gradimento sulla copertina stessa. In questo modo potrete realizzare un quaderno fatto a mano unico e soprattutto originale. In caso contrario potrete sempre incollare le immagini di vecchie riviste, calendari oppure foto. Come è facile notare sono varie le alternative disponibili.

Se tutto questo non bastasse, questi piccoli e semplici trucchetti possono essere utilizzati anche per impreziosire i quaderni dei vostri bambini. Non vi resta quindi che scegliere la soluzione più adatta ai vostri gusti e ridare luce alle copertine dei vostri vecchi quaderni.