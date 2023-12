Blasi-Totti, in Tribunale irrompe il presunto amante di lei e racconta proprio tutto

Nella causa per la separazione Blasi-Totti è stato coinvolto anche il presunto amante della conduttrice: lo scenario potrebbe drasticamente cambiare.

La coppia Blasi-Totti ormai non esiste più da un anno. Chi era convinto che fosse possibile per loro prendere strade diverse, ma restando in buoni rapporti ha dovuto certamente ricredersi. Vederli scambiarsi frecciate a distanza, e anche fare ripicche l’una all’altro (basti pensare alla sparizione degli orologi di lui e a quella delle borse e scarpe di lei) non ha potuto che dare un senso di amarezza un po’ in tutti. Chi li osservava da lontano li ha sempre ritenuti infatti un esempio a cui ispirarsi quando si è in cerca di un grande amore.

Entrambi sono ormai felici al fianco di nuovi partner, tuttavia con convinzioni differenti rispetto al comportamento dell’altro/a avuto nel corso del matrimonio. L’ex calciatore è stato il primo a uscire allo scoperto con Noemi Bocchi, che è ancora oggi la sua compagna. Eppure lui continua a sostenere di non essere stato il primo a tradire tra i due.

Blasi-Totti: lei ha avuto davvero un amante?

Fino ad ora in molti sono convinti che a determinare la fine del lungo matrimonio Blasi-Totti sia stata Noemi Bocchi, come sostenuto dalla conduttrice nel suo docu-film su Netflix Unica. Lui, invece, sostiene che i rapporti tra loro si siano incrinati molto prima, quando lei si sarebbe intrattenuta a Milano per prendere un caffè con un ragazzo. L’ex calciatore da lì avrebbe perso la fiducia verso la moglie, che già da prima si era dimostrata distante nei suoi confronti.

Ma davvero tra loro ci sarebbe stato solo un caffé? Non solo Fabrizio Corona nega questa tesi, ma anche il “Pupone, che sarebbe pronto a sfruttare questo in Tribunale nella prossima udienza dove si troveranno a discutere dei termini di separazione”. La conduttrice de L’Isola dei Famosi, che rivedremo in Tv a primavera, non ha fatto nomi, ma il settimanale DiPiù Tv non sembra avere dubbi sulla sua identità.

Si tratterebbe di un giovane che già in passato era stato associato alla showgirl: Cristiano Iovino. Il suo fisico atletico appare evidente, al punto tale che lui stesso non teme affatto di mostrarlo sui social, dove è possibile notare anche i continui viaggi che spesso si concede e che potrebbero essere state oggetto di chiacchierate con la 42enne romana.

Lei ne ha parlato nella sua intervista sulla piattaforma in streaming, pur senza essere esplicita: “Io e la mia amica Alessia (Solidani, la sua hairstylist, ndr) eravamo incuriosite da questo bel ragazzo, dalla sua vita, facevamo battute, facevamo le cretine tra amiche. Finché Alessia lo ha contattato e ci siamo accordate per vederci tutti e tre a Milano“. Secondo il suo racconto, si sarebbe quindi trattato di un incontro informale, dove Ilary e il ragazzo non sarebbero mai stati soli, ma questo non è quanto pensa Totti. Dove sta la verità?

La trama si infittisce

L’incontro a tre, come sottolineato da Ilary, è avvenuto a casa di Iovino, ma soprattutto per comodità. “Io e Alessia eravamo a Milano per un impegno, abbiamo poi deciso di prendere il caffè con questo ragazzo a casa sua perché era vicino alla stazione, noi poi dovevamo prendere il treno per tornare a Roma”, questo il suo racconto. Ora non è escluso che possa essere il giudice che si sta occupando della causa di separazione Blasi-Totti a voler sentire Iovino, visto che la conduttrice stessa ne ha parlato, anche se indirettamente.

La prossima udienza, secondo quanto riportato dal settimanale DiPIù Tv è prevista il 24 gennaio e potrebbe vedere al centro del dibattito proprio questo misterioso ragazzo. Resterebbe però da capire se lui sia pronto a confermare la teoria della showgirl o quella dell’ex calciatore, che aveva rivelato di avere dubbi sul comportamento tenuto dalla moglie, a suo dire non sempre irreprensibile.

Se Iovino fosse chiamato davvero a testimoniare in aula, lo stesso destino potrebbe riguardare anche Noemi Bocchi. Nel suo caso non ci sono dubbi su una conoscenza iniziata ben prima della separazione di Totti (lei era spesso presente allo stadio), ma già in quel periodo i due avrebbero iniziato a stare insieme, come confermato dall’investigatore privato assoldato dalla showgirl.