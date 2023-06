Primo viaggio da solo in Europa, dove andare? 8 mete perfette per iniziare

Sei pronto per un viaggio da solo per l’Europa? Ecco otto bellissime mete da poter viaggiare. Sono città che ti cattureranno.

Viaggiare è uno dei piaceri della vita. Difatti solo poche, pochissime persone non amano trascorrere del tempo in giro per il mondo, alla scoperta di nuovi luoghi e nuove culture. Viaggiare non è solo un momento di svago e diletto, ma anche e soprattutto un’occasione di arricchimento personale. Visitare un Paese, infatti, aiuta a conoscerne la lingua, gli usi, le tradizioni culinarie. Una volta tornati a casa si avrà la mente rilassante, ma un bagaglio culturale molto più grande.

Solitamente si ama viaggiare in compagnia di altre persone. Ogni cosa fatta con gli altri sembra avere più sapore. Tuttavia anche godere dei momenti di solitudine deve diventare una buona abitudine. Se non si ha la compagnia a disposizione non bisogna desistere. Difatti qualora l’amico, il fratello, il collega non siano disponibili non rimandate la vostra vacanza e partite in viaggio alla scoperta del mondo. Da soli non vi annoierete certo, anzi avrete modo di conoscervi meglio. Non resta che scegliere la meta, prenotare i biglietti…e partire.

Viaggio in solitaria: le 8 mete migliori

Dopo anni di viaggi in compagnia di amici e parenti, vi siete finalmente decisi a partire da soli. Dove trascorrere, dunque, qualche giorno di relax, lontano dallo stress e dagli impegni. Il mondo è pieno di posti meravigliosi che non aspettano altro che essere visitati. E voi quale vorreste scegliere? Le città europee rimangono sempre un’ottima scelta. Luoghi ricchi di storia e fascino, dove vi potrete perdere fra i musei da visitare. Ecco qualche suggerimento:

Lisbona

Capitale del Portogallo, città perfetta per un viaggio in beata solitudine. Case colorate e vivaci vi trasmetteranno allegria. E poi e piena di siti molto interessanti da scoprire, come la Torre di Belem. Inoltre ha un grande vantaggio: è molto economica.

Barcellona

Una delle città più amate al mondo. Difatti è un posto davvero incantevole. Vivace ed attivo con tante cose sempre da fare. Ottima anche la cucina locale. Tuttavia ha un punto a suo sfavore: la sicurezza. La Rambla è pieno di borseggiatori, e bisogna fare molta attenzione a cosa portate con voi.

Andalusia

Un film del 1953 di Luigi Comencini diceva Pane, amore e fantasia. Oggi verrebbe da dire Pane, amore e Andalusia. Un terra spagnola magica, tutta da scoprire. In questa regione potrete godere della natura incontaminata. Menzione anche a Siviglia, una delle città più belle dell’Andalusia.

Londra

Abbandonate le terre vivaci e colorate, ci spostiamo verso il Regno Unito. Londra, la sua capitale, vi potrebbe apparire come una città un po’ grigia e lugubre. Eppure vi conquisterà con la sua magia. Per un week end in solitudine è davvero l’ideale.

Berlino

Una città fino a pochi anni fa ancora poco valorizzata. La capitale della Germania offre davvero tanto da vedere, fra musei e parchi da esplorare. E poi è ricca di storia, se siete amanti della storia non potete assolutamente perdervela.

Praga

Città magica, con tanti quartieri da visitare: Praga, capitale della Repubblica Ceca, conquista tutti. Bella in tutti i periodi dell’anno, ancor di più a Natale. Inoltre è davvero molto economica.

Amsterdam

Deliziosa capitale olandese, con tanti parchi e fiori da scoprire. Perfetta per chi ama la bicicletta. Ricca di arte e musei.

Dublino

Chiudiamo con la capitale dell’Irlanda. Piovosa, ma ugualmente molto bella. Città sicura, perfetta da esplorare anche in solitaria. La capitale irlandese non delude mai.