Liberati degli ostacoli mentali verso il successo: cosa devi fare

Sfortunatamente, molti di noi soffrono di blocchi mentali che spesso neppure conoscono. Ecco come superarli per raggiungere i propri obiettivi.

Secondo uno studio del 2021 dell’Università statunitense di Scranton, in Pennsylvania, solo l’8% delle persone raggiunge i propri obiettivi di Capodanno. In apparenza, questa è una statistica piuttosto demoralizzante: se oltre 9 persone su 10 non sono in grado di raggiungere gli obiettivi che si sono prefissate personalmente e professionalmente – tra cui fare più soldi, avanzare di carriera, mettersi in forma, avviare un’azienda, sposarsi e crearsi una famiglia – allora cosa può fare una persona per trasformare i propri sogni in realtà?

Carrie Anne Yu, una coach rivoluzionaria e fondatrice di Conscious Ignite, è convinta che sia utile fare un passo indietro e guardare non solo agli obiettivi da raggiungere, o ai modi per realizzarli, ma a quali fattori ci trattengono dall’iniziare a perseguirli.

La chiave per scalare la vetta del successo

Sfortunatamente, molti di noi soffrono di blocchi mentali che potrebbero anche non conoscere. Questo perché tali blocchi sono all’interno della nostra mente inconscia. Il nostro inconscio è il deposito di ricordi, desideri, paure e sentimenti di cui potremmo non essere consapevoli. Ad esempio, una persona può avere un’antica paura dei cani a causa di una brutta esperienza con un cane durante l’infanzia, ma non ha alcun ricordo dell’episodio in questione, poiché è bloccato nella mente inconscia, nonostante la paura dei cani possa persistere per tutta la vita.

Ancora più importante, interiorizziamo valori, giudizi e percezioni che ci arrivano da fonti esterne, come le interazioni con i nostri genitori, nonni e altri adulti intorno a noi. Ciò può avere un impatto negativo sia sulla vita personale che sull’avanzamento della carriera. Supponiamo, ad esempio, che una ragazza sperimenti atteggiamenti negativi nei confronti delle donne che assumono ruoli di carriera fuori casa.

Magari durante la sua infanzia è stata esposta a commenti denigratori sulle donne lavoratrici o ha visto una conoscente o parente trattata con disprezzo o disprezzo per via della decisione di intraprendere una determinata carriera. Potrebbe anche non ricordare quegli episodi. Tuttavia, da adulta, probabilmente proverà costantemente provare ansia o sensi di colpa per le sue decisioni di carriera, o non sentirsi degna di successo professionale, e chiedersi perché.

I valori delle nostre prime influenze più formative sono, in un certo senso, codificati in noi. A volte questi possono essere positivi: se le nostre prime esperienze familiari hanno rafforzato la nostra autostima e autoefficacia, queste convinzioni possono esserci utili per tutta la vita. Molte volte, però, quelle prime influenze fanno il contrario: si traducono in credenze che si autoalimentano, ansie e abnegazioni. Inoltre, ci inducono ad adottare modelli di comportamento che minano le nostre possibilità di successo nel lavoro e nella vita privata: procrastinazione di routine, ripensamenti su noi stessi, auto-sabotaggio o un livello di avversione al rischio che ci fa perdere preziose opportunità.

Allineare e riconciliare la nostra mente inconscia con la mente cosciente richiede un livello di autoconsapevolezza che molte persone non sono in grado di raggiungere autonomamente. Per uscire da certe convinzioni autolimitanti, è importante cambiare approccio, in particolare negli ambiti in cui i pensieri di abnegazione sono stati dominanti per troppo tempo.

Occorre sviluppare quella che viene chiamata una “mentalità di crescita”, ovvero la convinzione intrinseca della propria capacità di apprendere costantemente nuove competenze, acquisire nuove capacità e migliorarsi. Le persone che hanno una mentalità di crescita non vedono i fallimenti come la fine del mondo, o come una conferma delle convinzioni autolimitanti e delle critiche che hanno interiorizzato per tutta la vita. Piuttosto, vedono i fallimenti (per quanto frustranti) come opportunità: per acquisire conoscenze e abilità, per testare nuovi metodi, per cambiare rotta e raggiungere obiettivi diversi da quelli inizialmente prefissati.

Fondamentalmente, le persone con una mentalità di crescita non cercano l’approvazione degli altri. Sono in grado di scrollarsi di dosso i valori negativi e i giudizi proiettati su di loro, invece di interiorizzarli come verità assolute. E si impegnano per allineare le loro convinzioni, le loro azioni e i loro sforzi verso il conseguimento di obiettivi di carriera o personali. Un individuo che sa chi è, cosa vuole ottenere e ha una fede incrollabile nel proprio potere di farlo è una forza inarrestabile della natura.