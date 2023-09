Primo appuntamento, se dici queste cose farai subito colpo: lo rivela l’esperta

Fare colpo al primo appuntamento e assicurarsi non solo il secondo, ma una relazione stabile, si può. Parola di esperta.

E’ un mestiere inusuale, quello della “dating coach“, eppure Karla Elia è riuscita a farne una vera e propria carriera (ovviamente da influencer) basandosi sulla sua personale esperienza con l’attuale marito, che le ha chiesto di sposarla appena sei mesi dopo essersi conosciuti.

Insomma Karla vuole a tutti i costi aiutare le cosiddette “bachelorette” (corrispettivo femminile di scapoli) a fare colpo sui ragazzi già dal primo appuntamento, e ad assicurarsi non soltanto di essere richiamate il giorno dopo, ma come nel suo caso che possa magari trasformarsi in una storia stabile e che possa durare anche tutta la vita.

Ha tutto a che fare con la sicurezza in se stesse: mostrarsi self confident e rilassate, sicure di se stesse e non retroflesse verso il passato, ma anzi proiettate verso il futuro e verso i successi che si vogliono raggiungere e realizzare per la propria persona. Avere una buona autostima, rivelarsi autonome e molto centrate è sicuramente un plus per far colpo sulla persona con la quale si vuole intraprendere una relazione.

Sapere cosa vuoi ti farà avere successo

Di certo, ciò che può assicurare il successo di una relazione, e determinare il gradimento nei confronti di una donna, è che questa sia non solo sicura di se stessa. Sapere esattamente quali sono i successi futuri sui quali concentrarsi costituisce motivo di grande fascino da parte degli uomini nei confronti delle donne con cui interagiscono.

Ma sapere cosa si vuole significa anche sapere cosa si cerca in una relazione e in un uomo: il segreto, secondo Karla Elia, è stilare la propria lista di tre cose fondamentali alle quali non si è disposti a rinunciare quando si incontra una persona. Sapere cosa ci si aspetta da una relazione infatti non solo può salvaguardare una donna dal fare una scelta sbagliata, ma rende anche una donna molto attraente.

È proprio questo secondo Karla il vero segreto per rendersi assolutamente interessante, affascinante e per assicurarsi di andare oltre in una relazione anche subito dopo il primo appuntamento. È questo secondo l’influencer che è successo anche durante i primi appuntamenti con il suo attuale marito, che appena 6 mesi dopo l’inizio della loro relazione le ha chiesto di sposarla e oggi sono più felici che mai.