Eurospin ha bisogno di addetti alle vendite e non solo: tantissimi posti di lavoro in varie regioni

Nuovi posti di lavoro da Eurospin: la nota catena d supermercati ricerca diverse figure professionali, come candidarsi.

Al giorno d’oggi trovare lavoro in Italia è diventato sempre più difficile, soprattutto se si vuole dare una svolta alla propria carriera e firmare un contratto a tempo indeterminato con un compenso adeguato. Per questo motivo molti italiani non di rado preferiscono tentare la fortuna all’estero.

Finalmente, però, sono in arrivo delle buone notizie per chi sta cercando un nuovo posto di lavoro nel nostro Paese. La nota catena di discount Eurospin, essendo in continua espansione, sta cercando addetti vendita ed altre figure professionali in diverse città italiane.

Non perdere, quindi, questa occasione: scegli il profilo che più fa per te e candidati immediatamente! Ecco tutte le informazioni utili.

Nuovi posti di lavoro da Europspin: quali sono le figure professionali ricercate e dove

Negli ultimi anni Eurospin è diventato uno dei discount più apprezzati dagli italiani per via dell’ottimo rapporto qualità-prezzo. Ad oggi, infatti, vanta una rete di 1200 punti vendita in Italia e in Slovenia e conta più di 20.000 collaboratori. Ma non è tutto perché l’azienda in continua espansione sta di fatto cercando nuovi addetti vendite e non solo in diverse città italiane. Ecco tutti i profili richiesti:

addetti vendita: sono richieste esperienze precedenti nel settore alimentare, disponibilità a lavorare su turni e festivi e a spostarsi nei punti vendita della città di residenza e comuni limitrofi. Sedi di lavoro: Crotone, Cosenza, Torino, Modena, Verona, Lecce, Brescia, Roma, Lecce, Teramo, Bari, Latina, Sassari, Venezia;

sono richieste esperienze precedenti nel settore alimentare, disponibilità a lavorare su turni e festivi e a spostarsi nei punti vendita della città di residenza e comuni limitrofi. Sedi di lavoro: Crotone, Cosenza, Torino, Modena, Verona, Lecce, Brescia, Roma, Lecce, Teramo, Bari, Latina, Sassari, Venezia; addetti vendita in stage: opportunità rivolta a laureati, diplomati, laureandi, neolaureati anche senza esperienza da formare nell’area vendita. Orario di lavoro 30 ore settimanali per 800 euro al mese. Sedi: Roma, Latina, Lecce, Taranto;

opportunità rivolta a laureati, diplomati, laureandi, neolaureati anche senza esperienza da formare nell’area vendita. Orario di lavoro 30 ore settimanali per 800 euro al mese. Sedi: Roma, Latina, Lecce, Taranto; reparto macelleria: conoscenza della carne e dimestichezza con i principali strumenti di lavoro. Disponibilità a lavorare su turni e nei comuni limitrofi a quello di residenza. Sedi: Crotone, Vibo Valentia, Messina, Agrigento, Bari, Salerno, Roma;

conoscenza della carne e dimestichezza con i principali strumenti di lavoro. Disponibilità a lavorare su turni e nei comuni limitrofi a quello di residenza. Sedi: Crotone, Vibo Valentia, Messina, Agrigento, Bari, Salerno, Roma; banco gastronomia: richiesta conoscenza dei prodotti e delle specialità locali e cortesia nella vendita. Sedi: Milano e Torino;

richiesta conoscenza dei prodotti e delle specialità locali e cortesia nella vendita. Sedi: Milano e Torino; vice assistente di filiale: gestione del punto vendita, supporto all’assistente di filiale e gestione del personale. È richiesta esperienza nel settore alimentare. Sedi: Chieti, Alessandria, Brescia e Palermo.

Sono inoltre ricercate figure in sede quali addetto centralino (Aprilia), addetto Ufficio Traffico Generi Vari (Magione), Analyst (Verona), capo settore commerciale (Chieti), espansionista (Toscana, Umbria e Marche), HR generalist (Aprilia), opportunità per neolaureati (Verona), stage area logistica-spedizioni (Catania), stage ufficio IT (Catania), tecnico di cantiere (Magione) e tecnologo alimentare (Verona).

Per candidarsi è sufficiente consultare il sito Internet eurospin.it nella sezione Lavora con noi, scegliere il ruolo desiderato e inviare il proprio curriculum vitae.